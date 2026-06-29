Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: de 2001 a la actualidad

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el primer premio en las 11 ediciones del reality que marcó la televisión argentina, con datos de audiencia, premios y el impacto cultural de cada victoria.

El reality Gran Hermano llegó a la Argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en uno de los formatos más vistos y comentados de la televisión local. Con 11 ediciones emitidas hasta 2025, cada ganador marcó una época distinta de la pantalla chica y de la sociedad que lo vio ganar.

Silvio Santamaría (2001) La primera edición, conducida por Jorge Rial, fue un fenómeno total. Silvio, un cordobés de 29 años que se presentó como “el rey del asado”, se quedó con el millón de pesos y el 52 % de los votos en la final contra Marcelo “El Tirri” Rodríguez. Su triunfo fue el primer gran caso de un participante que pasó de desconocido a figura nacional en cuestión de meses.

Mariana “Naná” Fabbro (2002-2003) La modelo y actriz se impuso en la segunda temporada, que duró más de cuatro meses. Naná se convirtió en la primera mujer en ganar y su paso por la casa marcó el boom de las “famosas que se animan”. El rating rozó el 40 % en varias galas.

**Cris Morena, no: la tercera edición (2003) la ganó Diego “El Choclo” Leonardi. El joven de La Plata se llevó el premio y luego intentó una carrera como cantante. Su victoria fue más discreta que las anteriores, pero consolidó el formato como un clásico de verano.

Mariana “Mery” Gerez (2007) Tras un paréntesis, Telefe volvió con la cuarta temporada. Mery, cordobesa, se destacó por su carisma y su forma de defenderse en los debates. Ganó con el 68 % de los votos en una final que aún se recuerda por el alto nivel de participación.

Rodrigo “El Polaco” Noya (2010-2011) La edición más larga de la historia (más de 140 días) tuvo a El Polaco como gran ganador. Su historia de superación y su romance con la participante Romina Gaetani fueron el centro de la conversación nacional durante meses. Se llevó 200 mil dólares.

Gabriel “El Puma” Fernández (2015) En la sexta edición, bajo la conducción de Jorge Rial otra vez, el chaqueño Gabriel se impuso por su carisma y su forma de organizar la casa. Fue una de las temporadas con mejor promedio de rating de la década.

Cynthia “Coti” Romero (2016) La cordobesa Coti ganó la séptima temporada y se convirtió en una de las ganadoras más queridas. Su victoria fue vista como un reconocimiento a la autenticidad frente a participantes más “mediáticos”.

Santiago “Santi” Marrone (2022) Después de seis años sin el formato, Telefe relanzó Gran Hermano con Santiago Marrone como ganador. El joven de 22 años se llevó 13 millones de pesos en una final que rompió todos los récords de audiencia en streaming y TV lineal. Su triunfo coincidió con el regreso masivo del programa a la conversación diaria.

Juliana “Furia” Díaz (2023) La edición 2023/2024 fue la más larga y la más vista de la historia reciente. Juliana, conocida como Furia, se alzó con la victoria tras una temporada repleta de polémicas, picos de rating y debates culturales sobre violencia, género y exposición mediática. Se llevó 60 millones de pesos.

Marcos “El Colorado” Ginocchio (2024-2025) La última edición coronó al salteño Marcos, quien sorprendió a muchos por su perfil bajo y su estrategia. Su triunfo volvió a demostrar que el público sigue premiando la coherencia y la tranquilidad dentro de la casa más vigilada del país.

A lo largo de más de dos décadas, Gran Hermano no solo coronó ganadores sino que reflejó cambios en los gustos del público argentino, en los modelos de fama y en la forma de consumir televisión. Algunos ganadores siguieron en los medios, otros volvieron a la vida anónima. Todos, sin excepción, forman parte de la memoria colectiva de la tele nacional.

¿Quién creés que fue el ganador que más impacto generó? El debate, como siempre, queda abierto.