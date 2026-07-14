STOMP, la leyenda de la percusión en vivo, regresa a la Argentina

El icónico espectáculo británico de percusión corporal y objetos cotidianos vuelve al país con su energía única. STOMP se presentará en Buenos Aires con shows que combinan ritmo, humor y virtuosismo.

El fenómeno mundial STOMP anuncia su regreso a la Argentina después de varios años de ausencia. La compañía británica, que revolucionó los escenarios con su propuesta de percusión en vivo usando objetos cotidianos, volverá a cautivar al público local con su mezcla única de ritmo, teatro y humor.

Creado en 1991 por Luke Cresswell y Steve McNicholas, STOMP transformó tapas de basura, escobas, encendedores, fregaderos y hasta el propio cuerpo de los performers en instrumentos. Sin diálogos ni argumento lineal, el show se sostiene en la precisión rítmica, el trabajo corporal y una conexión directa con el público que pocas veces se ve en un teatro.

La gira 2026 incluye funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires durante el mes de julio. Según la productora a cargo, se espera que las entradas se agoten rápidamente, como ocurrió en sus visitas anteriores al país en 2010, 2014 y 2018.

¿Por qué STOMP sigue siendo un éxito global?

Lo que empezó como un número callejero en el Festival de Edimburgo se convirtió en un espectáculo que recorrió más de 50 países y fue visto por más de 25 millones de personas. Su capacidad para convertir lo ordinario en extraordinario sigue siendo su mayor atractivo. No hay escenografía lujosa ni efectos digitales: solo ocho performers, objetos simples y un manejo impecable del timing y la dinámica.

Brenda Olmedo, quien cubrió la llegada de la compañía en 2014 para un medio barrial, recuerda que “lo más potente de STOMP no es solo el ruido, es el silencio. Ese momento en que todo el teatro contiene la respiración antes de que explote el próximo ritmo”.

En esta nueva visita, el elenco incluirá tanto a miembros históricos como a nuevos talentos formados en la academia que la compañía mantiene en Brighton. El repertorio combinará clásicos como “Trashmen”, “Clocks” y “The Nutcracker” con algunas piezas actualizadas que incorporan elementos de la cultura urbana actual.

Un lenguaje universal

Uno de los secretos de su longevidad es que STOMP no necesita traducción. Su propuesta trasciende barreras idiomáticas, culturales y generacionales. Niños, adultos y abuelos salen del teatro con la misma sonrisa y, muchas veces, con las manos doloridas de tanto aplaudir al ritmo de los performers.

En un país como la Argentina, con una tradición percusiva tan fuerte —desde el bombo legüero hasta la murga y el folklore—, el show encuentra un eco especial. El público local suele sumarse con palmas y zapateos que los artistas incorporan en el momento, creando un ida y vuelta que hace única cada función.

Las entradas para las funciones de STOMP en Buenos Aires saldrán a la venta en los próximos días a través del sistema Ticketek. Se esperan presentaciones tanto para público general como funciones especiales para escuelas y familias.

Después de más de tres décadas sobre los escenarios, STOMP demuestra que la simplicidad bien ejecutada puede generar una experiencia inolvidable. En tiempos de pantallas y efectos digitales, volver a lo básico —el cuerpo, el ritmo, el objeto— se siente casi revolucionario.

La leyenda de la percusión en vivo está de vuelta. Y el conurbano, Liniers y todo el país que alguna vez vibró con un bombo saben exactamente de qué se trata esa magia.