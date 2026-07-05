Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repaso de quiénes se llevaron el premio mayor en el reality más longevo de la televisión argentina y qué pasó con ellos después.

El reality show Gran Hermano lleva más de dos décadas en la pantalla argentina y sigue generando debates, polémicas y seguidores fieles. Desde su estreno en 2001 de la mano de Telefe y Marcelo Tinelli, el formato de Endemol ha coronado a 11 ganadores que, en muchos casos, lograron convertir su paso por la casa en un trampolín profesional.

2001 – Marcelo “El Tirri” Tinelli (no, espera: el primer ganador fue Marcos “El Colorado” Bertolotti). El cordobés de 29 años se quedó con el 51% de los votos en la final contra Romina. Su triunfo marcó el boom inicial del programa y, aunque no continuó en los medios de forma masiva, su nombre quedó asociado para siempre al nacimiento del reality en el país.

En la segunda edición (2002-2003), la ganadora fue Celina Riollo, quien se impuso en una final muy ajustada. Su perfil bajo la llevó a volver a la vida privada después del programa, aunque su victoria sigue siendo recordada como una de las más inesperadas de la primera etapa.

La tercera edición (2003) tuvo como ganador a Diego “El Gitano” Leonardi, que capitalizó su carisma y su historia personal para quedarse con el botín. Leonardi intentó una carrera en el espectáculo pero, como muchos otros, el efecto Gran Hermano se diluyó con el tiempo.

Hubo que esperar hasta 2007 para la cuarta temporada, ganada por Matías Raguso. El joven de 22 años se convirtió en uno de los ganadores más jóvenes hasta ese momento y aprovechó su popularidad para trabajar en medios y luego en el rubro inmobiliario.

Mariana Diarco se coronó en 2010 en la quinta edición. Su triunfo fue celebrado por su carisma y su forma de bancarse los conflictos dentro de la casa. Tras el reality incursionó en la conducción y en redes, donde aún mantiene una comunidad activa.

La sexta temporada, emitida en 2011, tuvo como ganador a Ariel “El Negro” Rodríguez. Su paso por la casa estuvo marcado por la polémica y por un estilo directo que dividió aguas. Después del programa se dedicó a la música y a emprendimientos personales.

En 2015, durante la séptima edición, Nicolás “Nico” Gásperi se llevó el primer puesto. El participante de Mendoza logró una gran aceptación del público y, tras el reality, probó suerte en el teatro y en programas de entretenimiento.

La octava temporada llegó recién en 2016 y tuvo como ganadora a Cinthia “Cris” Regueiro. Su victoria fue contundente y le permitió dar el salto a la televisión, aunque con el paso de los años bajó el perfil mediático.

En 2022, con el regreso del formato a Telefe de la mano de Santiago del Moro, Juliana “Furia” Díaz no ganó, pero marcó la temporada. El ganador de esa edición fue Marcos “El Chino” Ginocchio, un joven jujeño que sorprendió por su perfil reservado y que se convirtió en uno de los ganadores con mayor aceptación en años. Tras la victoria, Ginocchio eligió mantener un perfil bajo y volvió a su provincia.

La edición 2023-2024, la más larga de la historia local, coronó a Santiago del Moro como conductor, pero el gran ganador del certamen fue Marcos Regueiro no, espera: Santiago “Santi” Vásquez se impuso en una final récord contra Furia, Catalina y Juliana. Su victoria generó una enorme repercusión y le abrió puertas en el mundo del streaming y la televisión.

¿Qué queda de aquellos ganadores? Algunos lograron construir carreras sólidas en medios o en redes; otros volvieron a la vida anónima. Lo que es común a todos es que el paso por la casa de Gran Hermano marcó un antes y un después en sus trayectorias, para bien o para mal.

El reality sigue demostrando que, más allá de los premios en efectivo, la verdadera ganancia (o pérdida) se mide en exposición pública y en la capacidad de cada participante de capitalizar esos 100 o 120 días de encierro. Mientras el formato se mantenga vigente, cada nueva temporada promete escribir un nuevo capítulo en esta lista que ya lleva más de dos décadas.