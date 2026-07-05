The Lumineers vuelven a la Argentina: fecha, lugar y cómo conseguir entradas

La banda de folk-rock estadounidense regresa al país tras su última visita en 2023. El show será en el Movistar Arena y las entradas salen a la venta esta semana.

La banda estadounidense The Lumineers anunció su regreso a la Argentina para 2026. Después del éxito de su paso por el país en 2023, Wesley Schultz, Jeremiah Fraites y compañía volverán a Buenos Aires con su folk-rock emotivo y sus hits que llenan estadios.

El único show en el país será el miércoles 25 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas se pondrán a la venta este viernes 12 de diciembre a las 10 de la mañana a través del sistema oficial de Ticketek.

Según anunció la productora, habrá preventa exclusiva para clientes del banco Santander el jueves 11 de diciembre. El resto del público general podrá comprar a partir del día siguiente sin código. Los precios arrancan en $45.000 para las plateas generales y llegan hasta los $120.000 en el sector Golden, según confirmó la organización.

El regreso de un fenómeno

The Lumineers explotaron a nivel mundial con "Ho Hey" en 2012 y desde entonces construyeron una carrera sólida con discos como Cleopatra (2016) y III (2019). Su último trabajo, Brightside (2022), consolidó su sonido característico: banjo, contrabajo, voces potentes y letras que hablan de amor, pérdida y resiliencia.

En su última visita a la Argentina llenaron el Movistar Arena en dos fechas y dejaron al público pidiendo más. Esta vez vuelven con una gira que los lleva por varios países de Latinoamérica, incluyendo shows en Chile, Brasil y Uruguay.

"Estamos muy felices de volver a Sudamérica. El público argentino es de los más apasionados que vimos en nuestra carrera", dijo Wesley Schultz en una entrevista reciente con La 100.

Cómo conseguir las entradas

Preventa Santander: jueves 11 de diciembre a las 10 hs a través de Ticketek. Requiere ser cliente del banco y tener la tarjeta adherida. Venta general: viernes 12 de diciembre a las 10 hs, sin límite de entradas por persona en la primera tanda.

Se recomienda entrar al sitio con anticipación, ya que en las últimas giras las entradas se agotaron en menos de una hora. El sistema permite pago en cuotas con tarjetas de crédito y débito.

Los fanáticos que no logren entradas para el 25 de marzo deberán estar atentos a posibles fechas adicionales, aunque por el momento la productora confirmó solo un show en Buenos Aires.

The Lumineers llegan en un momento en que el indie-folk vuelve a ganar terreno en los festivales y playlists. Con su propuesta despojada pero emocional, prometen una noche para cantar desde la primera hasta la última canción.

¿Vas a ir al show de The Lumineers? Compartí en los comentarios qué tema te gustaría escuchar en el Movistar Arena.