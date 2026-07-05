Cuándo empieza La Voz Argentina 2025: la sorpresiva fecha de estreno en Telefe

Telefe confirmó el regreso de La Voz Argentina 2025 con una fecha de estreno que sorprendió a más de uno. El reality show vuelve con audiciones a ciegas y nuevo jurado.

El reality show que marcó tendencia en la pantalla argentina vuelve con todo. Telefe anunció de manera sorpresiva la fecha de estreno de La Voz Argentina 2025, que comenzará sus emisiones el próximo domingo 13 de julio a las 21:30 horas.

Según informó el portal Los Andes, la producción decidió adelantar el arranque respecto de lo que se venía especulando en las últimas semanas. La decisión busca capitalizar el interés del público durante las vacaciones de invierno y evitar solaparse con otros ciclos fuertes de la competencia.

Las audiciones a ciegas, el corazón del formato, volverán a ser el eje central. Los coaches que integrarán el jurado de esta nueva temporada todavía no fueron confirmados oficialmente, aunque en los pasillos de Telefe se menciona la posible continuidad de algunos nombres fuertes de ediciones anteriores y la incorporación de figuras frescas del ambiente musical.

El programa, que se emite en simultáneo por la plataforma de streaming Pluto TV, buscará repetir el éxito de las últimas temporadas, donde no solo generó altos ratings sino también viralidad en redes con los performances de los participantes.

Desde la producción adelantaron que habrá cambios en la dinámica de las fases eliminatorias, con mayor peso en las historias personales de los concursantes y una apuesta más fuerte por la diversidad regional, en línea con la mirada federal que el canal viene impulsando.

La confirmación llega apenas semanas después de que se conociera el cierre de otro ciclo histórico de Telefe, lo que abre un espacio importante en la grilla de prime time. La Voz Argentina 2025 se perfila como uno de los puntales de la segunda mitad del año para la señal de Viacom.

El formato original, creado por John de Mol, ya lleva más de una década adaptándose con éxito en la Argentina. En esta nueva edición se espera que se mantenga el énfasis en la calidad vocal por encima de la exposición mediática, tal como viene ocurriendo desde que el programa se consolidó como uno de los realities más vistos del país.

La fecha del 13 de julio marca un estreno en domingo, algo poco habitual para el ciclo que solía arrancar en lunes o martes. Fuentes cercanas a la producción indicaron que la movida responde a una estrategia para captar a la familia completa en el horario dominical, tradicionalmente fuerte en consumo televisivo.

Por ahora, solo resta esperar los nombres definitivos del jurado y los detalles de la mecánica que se irán develando en las próximas semanas. Lo que ya está claro es que, sorpresivamente, La Voz Argentina vuelve mucho antes de lo que el público imaginaba.