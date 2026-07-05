Divina Gloria entró a Gran Hermano con humor sin filtro y un chiste que dejó a todos sin palabras

La vedette y humorista ingresó este domingo al reality de Telefe y, en sus primeros minutos, ya generó risas y tensión con su estilo sin límites. Su debut marca un antes y un después en la edición actual.

La casa de Gran Hermano recibió este domingo un ingreso que ya se anticipaba como uno de los más esperados de la temporada. Divina Gloria, con sus 60 años recién cumplidos, cruzó la puerta entre aplausos y gritos de la audiencia presente. Lo que nadie imaginaba era que, en menos de diez minutos, iba a soltar un chiste al límite que dejó mudos a varios de sus nuevos compañeros.

La vedette y humorista, conocida por su carrera en el under porteño y sus participaciones en programas de TV de los noventa, llegó con un look que mezclaba glamour y provocación: vestido ajustado, tacos altos y una peluca rubia que parecía sacada de una de sus obras de teatro. "Vine a divertirme y a que se diviertan conmigo", dijo apenas pisó el living, con esa voz ronca que la caracteriza.

Pero el momento que ya se volvió viral ocurrió cuando le preguntaron qué esperaba del juego. Sin anestesia, Gloria respondió con un chiste sexual explícito que involucraba a dos de los participantes masculinos más jóvenes. La sala se congeló por tres segundos. Después llegó la carcajada nerviosa del público y las caras de sorpresa de los jugadores. "Es humor, chicos, no se asusten", remató ella, guiñando un ojo a cámara.

El ingreso de Divina Gloria no fue solo un momento de comedia. Representa también un intento de la producción por refrescar un reality que, en sus últimas semanas, había perdido algo de chispa. Con su trayectoria en teatros de Corrientes, en programas como Duro de Domar y en el mundo del espectáculo popular, Gloria trae una mezcla de experiencia, irreverencia y cero miedo al ridículo que contrasta con el perfil más cuidado de varios de los actuales habitantes de la casa.

"Yo no vine a hacer amigos, vine a hacer quilombo", soltó más tarde, mientras desarmaba su valija en el cuarto de las chicas. Y lo demostró. En su primera charla con Furia, una de las figuras más fuertes del juego, ya le tiró una ironía sobre sus cambios de look que rozó lo personal. Furia se rio, pero se notó que midió la respuesta.

Desde el punto de vista de la industria, este movimiento de Telefe busca capitalizar el fenómeno de los "ingresos bomba" que tanto funcionaron en ediciones anteriores. Divina Gloria no solo es una figura reconocida por el público de más de 40 años, sino que también genera interés en las redes entre generaciones más jóvenes que la descubren ahora a través de TikTok y YouTube, donde sus monólogos viejos se volvieron virales otra vez.

"Esto no es un geriátrico, es Gran Hermano", dijo ella cuando le preguntaron si se sentía fuera de lugar por la edad. Y ahí está el punto: Gloria no pretende ser la "abuela divertida" del grupo. Quiere ser un jugador más, con todo lo que eso implica en un reality que premia la estrategia, la resistencia y, sobre todo, la capacidad de generar contenido.

Sus primeras horas dentro de la casa ya muestran que no vino a pasar desapercibida. Entre confesiones sobre su vida amorosa, chistes subidos de tono y una naturalidad que desarma cualquier intento de protocolo, Divina Gloria se perfila como la gran disruptora de esta etapa del juego.

El público, que sigue el reality con atención creciente, espera ahora cómo reaccionarán los demás participantes ante una figura que no respeta guiones ni límites. Porque si algo quedó claro en su debut es que, con Divina Gloria adentro, Gran Hermano dejó de ser previsible.