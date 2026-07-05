A qué hora arranca la primera gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe

La esperada primera gala de nominación de la edición Generación Dorada de Gran Hermano ya tiene horario confirmado. Enterate de los detalles y cómo seguirá la semana en Telefe.

La cuenta regresiva ya empezó. Este domingo 12 de enero Telefe emite la primera gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada, la edición que reúne a históricos participantes de las temporadas anteriores junto a nuevas caras del reality.

Según confirmó la producción a través de la Agencia Noticias Argentinas, el programa arrancará puntualmente a las 21:30 hs y se extenderá hasta pasada la medianoche. Será la primera vez que los habitantes de la casa más famosa del país enfrenten las nominaciones en vivo, con la conducción de Santiago del Moro.

¿Qué se espera de la gala?

En esta emisión se definirá el primer grupo de nominados que quedará expuesto al voto del público. La dinámica de “Generación Dorada” mezcla nostalgia con competencia pura: varios de los participantes ya conocen las reglas del juego y llegan con estrategias definidas. Se anticipa que las nominaciones traerán cruces fuertes y que el voto de los televidentes definirá rápidamente quiénes quedan en la mira.

La gala incluirá los clásicos segmentos de repaso de la semana, confesiones de los participantes y el tradicional “ojito” que revela las primeras tensiones dentro de la casa. Fuentes cercanas a la producción adelantaron que habrá al menos dos nominaciones directas por parte de la casa, lo que promete un domingo movido.

Horarios y cómo seguirlo

Inicio de la gala : 21:30 hs por Telefe (canal 9 en Buenos Aires y su señal en todo el país).

: 21:30 hs por Telefe (canal 9 en Buenos Aires y su señal en todo el país). Simultáneo : la transmisión estará disponible en vivo por la plataforma Pluto TV y el canal de YouTube oficial de Gran Hermano.

: la transmisión estará disponible en vivo por la plataforma Pluto TV y el canal de YouTube oficial de Gran Hermano. Resumen del lunes: el tradicional “Debate” se emitirá el lunes a las 22:00 hs con análisis, declaraciones y las primeras reacciones de los nominados.

Para los que no puedan verlo en vivo, Telefe ya anunció que subirá los momentos más importantes a su cuenta de Instagram y a Flow poco después de finalizada la emisión.

Esta primera gala marca el arranque formal de la competencia. Desde el lunes, la casa volverá a su ritmo habitual con las 24 horas en vivo y las cápsulas diarias. Los seguidores ya especulan con los primeros cruces generacionales y con el regreso de viejos favoritos que, según se rumorea, no llegaron precisamente a “hacer las paces”.

Recordatorio: el horario de las 21:30 hs es para Capital Federal y Gran Buenos Aires. En el interior del país el programa puede arrancar unos minutos antes o después según la zona horaria, por lo que se recomienda chequear la grilla local de Telefe.

El reality que ya es un clásico de la televisión argentina vuelve con todo. La primera nominación siempre deja marcas y, en esta Generación Dorada, promete ser todavía más intensa.