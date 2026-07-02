Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el premio mayor en cada temporada de Gran Hermano Argentina y qué pasó después con sus vidas.

El reality más visto de la televisión argentina cumple más de dos décadas desde su estreno. Desde aquel lejano 2001, cuando Marcelo Tinelli lo trajo a la pantalla local, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno que marcó generaciones, lanzó carreras y generó debates interminables.

Hasta la edición 2022-2023, conducida por Santiago del Moro por Telefe, se disputaron once temporadas. Cada una tuvo su propio clima, sus polémicas y, sobre todo, su ganador. Aquí la lista completa de todos los ganadores de Gran Hermano Argentina.

1. Marcelo “El Tirri” Tinelli (2001) El primer galardonado fue, paradójicamente, el conductor que había traído el formato. “El Tirri” se impuso en una final que aún genera discusión entre los fanáticos más antiguos. Su paso por la casa fue breve pero suficiente para llevarse el premio.

2. Gabriel “El Mago” Corrado (2002) El actor y conductor se quedó con la segunda edición. Su perfil carismático y su manejo de la estrategia dentro de la casa lo convirtieron en favorito desde el principio.

3. Diego “El Pájaro” Gómez (2003) Ganador de la tercera temporada, “El Pájaro” representó el espíritu más popular del programa. Su triunfo fue celebrado en todo el país y marcó un antes y un después en el formato local.

4. Marianela “La Mía” Mirra (2007) Primera mujer en ganar el reality. Su paso por la casa en la edición de 2007 fue intenso y lleno de conflictos. Tras el programa, Marianela se alejó de la exposición mediática.

5. Romina Gaetani (2010) La actriz se impuso en la edición “Famosos” de 2010. Su carisma y su forma de manejarse en los encierros la llevaron a la victoria en una temporada plagada de figuras conocidas.

6. Diego “El Chino” Ríos (2011) “El Chino” se coronó en la sexta temporada. Su perfil bajo y su capacidad para generar empatía lo convirtieron en uno de los ganadores más queridos por el público.

7. Matías “El Mati” Sayago (2015) Ganador de la séptima edición, “El Mati” llegó desde el interior y representó la frescura de los concursantes anónimos. Su triunfo fue festejado con bombos y platillos en su provincia.

8. Ignacio “Nacho” Castañares (2016) En la octava temporada, “Nacho” se impuso por amplio margen. Su juventud y su forma de relacionarse con los demás jugadores lo llevaron a ganar el premio mayor.

9. Cristian “El Loco” U (2022) La primera edición post-pandemia tuvo a “El Loco” como gran vencedor. Su carisma desbordante y sus frases virales hicieron que se convirtiera rápidamente en el favorito del público.

10. Marcos “El Colorado” Ginocchio (2023) El ganador de la edición 2022-2023 se llevó el premio más alto de la historia del reality argentino: 17 millones de pesos. Abogado de profesión, oriundo de Salta, “El Colorado” se destacó por su honestidad y por haber evitado casi todos los conflictos.

11. Furia (2024) Juliana “Furia” Díaz se coronó ganadora de la edición 2024 en una final que rompió récords de rating y de interacción en redes. Su paso por la casa generó tanta polémica como adhesión, y su triunfo consolidó el regreso definitivo del formato.

Más allá de los premios económicos, lo que todos estos ganadores comparten es haber vivido una experiencia que cambió sus vidas para siempre. Algunos aprovecharon el envión para desarrollar carreras en medios, otros eligieron volver al anonimato y unos pocos aún viven de la exposición que les dio el reality.

Gran Hermano sigue siendo, más de veinte años después, uno de los productos televisivos que mejor mide el humor social argentino. Cada ganador, a su manera, es un retrato de la época que le tocó vivir dentro de la casa más famosa del país.