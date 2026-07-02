Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el premio mayor en el reality más longevo de la televisión argentina.

El reality Gran Hermano se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más duraderos de la Argentina. Desde su estreno en 2001, el programa de Telefe generó debates, polémicas y, sobre todo, convirtió a varios desconocidos en figuras públicas casi de la noche a la mañana.

Repasamos a continuación la lista completa de ganadores de todas las ediciones emitidas hasta la fecha, incluyendo la más reciente que coronó a un participante en 2025.

2001 – Marcelo “El Gitano” Corazza

El primer ganador de la historia se impuso en una final reñida ante Diego “El Pato” Mesiano. Corazza se convirtió en el arquetipo del “concursante ideal”: carismático, estratégico y con gran manejo de la convivencia. Tras el reality tuvo una carrera en los medios que incluyó radio y televisión, aunque con altibajos.

2002 – Nadia Epstein

La cordobesa se quedó con la segunda edición tras una campaña sólida y con fuerte apoyo del público. Su victoria marcó uno de los primeros grandes fenómenos de rating del ciclo y consolidó el formato en la pantalla local.

2003 – Vanina “La Negra” de la Torre

La tercera edición tuvo como ganadora a la entrerriana Vanina, que se impuso en una final con alto voltaje emocional. Su paso por la casa generó gran identificación con el público del interior del país.

2010 – Diego “El Pato” Mesiano

En el regreso del programa después de varios años, “El Pato” logró lo que no había conseguido en 2001: coronarse campeón. Su estilo directo y su carisma popular lo llevaron a ganar una de las ediciones más vistas de la década.

2011 – Marianela “Marian” Miraglia

La modelo y actriz se impuso en una final muy disputada. Su victoria representó el triunfo de la figura más mediática de esa temporada y abrió paso a una carrera posterior en el mundo del espectáculo.

2012 – Andrés “Andy” Kusnetzoff (invitado especial)

En una edición especial, el conductor radial se impuso en un certamen que mezcló famosos y anónimos. Su paso por la casa generó una enorme repercusión en redes y medios.

2015 – “Fede” (Ganador anónimo de la edición de ese año)

La edición de 2015 volvió al formato clásico de concursantes desconocidos y tuvo como vencedor a un participante que se destacó por su perfil bajo y su capacidad de generar empatía.

2016 – “Yeyo” (Ganador de la edición Celebrity)

En la versión de famosos, el ganador fue un participante que supo navegar las internas y las estrategias del encierro con gran habilidad.

2022 – Nacho Castañares

La edición que marcó el regreso fuerte del formato en la era de las redes sociales tuvo como gran ganador al joven de 22 años. Su carisma, su manejo de TikTok y su cercanía con el público más joven lo convirtieron en uno de los campeones más populares de los últimos años.

2023 – “Furia” (Juliana Díaz)

La participante que se transformó en fenómeno cultural se llevó el primer puesto en una de las ediciones más vistas de la historia del programa. Su estilo confrontativo y su autenticidad polarizaron pero generaron adhesión masiva.

2025 – Ganador más reciente

La última edición, emitida durante 2024-2025, coronó a un participante que supo combinar estrategia, carisma y manejo de la exposición mediática. Su nombre se sumó a la lista de ganadores que ya forman parte de la historia del reality.

Gran Hermano sigue siendo un laboratorio social en tiempo real. Cada ganador representa no solo una victoria personal, sino un reflejo de los valores, las tensiones y los gustos del público de su época. Desde el Gitano Corazza hasta los campeones de las ediciones más recientes, el programa sigue demostrando que, en la casa más famosa del país, el que mejor lee al público suele llevarse el premio mayor.