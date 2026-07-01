Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el primer puesto y el premio en cada temporada de Gran Hermano en la Argentina.

El reality Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más duraderos del país desde su estreno en 2001. Con más de una decena de ediciones entre Telefe y América, el programa de encierro generó ganadores que luego se transformaron en figuras públicas, actores, conductores o simplemente regresaron a la vida privada.

La primera temporada, emitida por Telefe en 2001 y conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” D´Andrea, quien se impuso en una final recordada. El “Tirri” se convirtió en el primer ícono del formato local y su paso por la casa marcó un antes y un después en la televisión argentina.

En 2002, la segunda edición consagró a Gabriel “El Mago” Koropatwa. El ilusionista se destacó por su carisma y su capacidad para sorprender tanto dentro como fuera de la casa. Su victoria consolidó el reality como uno de los programas más vistos de la pantalla local.

La tercera temporada, en 2003, tuvo un final polémico. Alejandro “El Ruso” Wiener se coronó ganador, aunque su paso por el programa estuvo marcado por fuertes cruces y controversias que aún hoy se recuerdan en las redes.

Tras un paréntesis de varios años, el formato regresó en 2010 con Matías Santillo como ganador de la cuarta edición. El joven cordobés se llevó el premio mayor gracias al apoyo de un público que valoró su perfil bajo y su forma de relacionarse dentro de la casa.

En 2011, Mariana Nannis se convirtió en la primera mujer en ganar Gran Hermano Argentina. La modelo y mediática se impuso en una final muy peleada y luego tuvo una carrera ligada a los medios y a la farándula.

La sexta temporada, emitida en 2015, tuvo como ganador a Nicolás “El Colo” Ferme. El participante, que ingresó como comodín, logró ganarse al público con su espontaneidad y se quedó con el primer puesto.

En 2016, Mauricio “El Dipy” D´Alessandro sorprendió a todos al coronarse campeón. El humorista y cantante popularizó frases y momentos que se volvieron virales y luego continuó su carrera en el mundo del espectáculo.

La octava edición, en 2018, tuvo un final emotivo con Ariel “El Chato” Ansaldo como ganador. Su perfil tranquilo y su historia personal conectaron fuerte con la audiencia.

En 2022, después de la pandemia, el reality volvió con fuerza de la mano de Santiago del Moro. Julieta Poggio se convirtió en la ganadora de esa temporada, transformándose rápidamente en una de las figuras más queridas del ciclo y luego participando en diversos programas de televisión.

La edición 2023, la más larga de la historia local con más de 200 días de emisión, tuvo como gran ganador a Marcos “El Colorado” Ginocchio, un joven de Salta que conquistó al público con su sinceridad y su forma de ser. Su victoria marcó récord de audiencia en varias galas.

La última edición hasta el momento, la de 2024, consagró a Facundo “El Chino” Rodríguez como ganador. El participante, que había ingresado como uno de los favoritos de la producción, logró mantenerse en carrera hasta el final y se llevó el premio mayor.

Cada uno de estos ganadores tuvo su propio estilo y generó diferentes reacciones en la audiencia. Algunos se mantuvieron en el mundo del espectáculo, otros eligieron volver al anonimato y unos pocos transformaron su paso por la casa en un trampolín para carreras en medios, redes o incluso la política.

Lista completa de ganadores de Gran Hermano Argentina:

2001: Marcelo “El Tirri” D´Andrea

2002: Gabriel “El Mago” Koropatwa

2003: Alejandro “El Ruso” Wiener

2010: Matías Santillo

2011: Mariana Nannis

2015: Nicolás “El Colo” Ferme

2016: Mauricio “El Dipy” D´Alessandro

2018: Ariel “El Chato” Ansaldo

2022: Julieta Poggio

2023: Marcos “El Colorado” Ginocchio

2024: Facundo “El Chino” Rodríguez

El formato sigue demostrando su vigencia año tras año, adaptándose a las nuevas formas de consumo y a las redes sociales que hoy multiplican cada momento dentro de la casa.