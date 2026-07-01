Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el premio mayor en el reality más longevo de la televisión argentina y qué pasó con ellos después.

El reality show que cambió la forma de hacer televisión en Argentina cumple más de dos décadas de emisión intermitente. Desde su estreno en 2001, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno cultural que generó debates, ratings millonarios y, sobre todo, ganadores que quedaron marcados por la experiencia.

2001 – Marcelo “El Marce” Corazza El primer ganador de la historia se llevó 100.000 dólares y el título de “el más votado”. Corazza, de 26 años en ese momento, se destacó por su perfil equilibrado y su buena relación con casi todos los participantes. Después del reality incursionó en la conducción y la producción, aunque mantuvo un perfil bajo durante años. En 2023 volvió a las noticias por un escándalo judicial que nada tiene que ver con su paso por el programa.

2002 – Gabriel “El Mago” Corrado El ilusionista se impuso en la segunda temporada con un estilo carismático y trucos que entretuvieron a los televidentes. Su triunfo fue muy celebrado, pero su carrera posterior se centró más en shows de magia y apariciones esporádicas en televisión.

2003 – Silvana “Silvana Love” Suárez Primera mujer en ganar el reality. Su paso quedó marcado por su fuerte personalidad y sus enfrentamientos con otros jugadores. Tras el triunfo intentó una carrera como cantante y actriz, con resultados dispares.

2010 – Diego “El Gitano” Leonardi Después de siete años de pausa, el programa regresó con una edición que rompió récords de audiencia. El gitano se quedó con el premio gracias a su carisma popular y su forma de hablar sin filtro. Hoy es uno de los ganadores más recordados y sigue ligado al mundo del espectáculo.

2011 – Marianela “Marian” Miraglia La cordobesa ganó en una final muy reñida y se convirtió en la segunda mujer en llevarse el premio. Su perfil más reservado contrastó con el de otros participantes, pero el público valoró su autenticidad. Después del reality se alejó bastante de los medios.

2015 – Nicolás “Nico” Gásperi El modelo y bailarín se impuso en la edición que marcó el regreso de la franquicia a Telefe. Su romance dentro de la casa y su carisma lo convirtieron en favorito desde las primeras semanas. Tras ganar siguió trabajando como modelo e influencer.

2016 – “Yeyo” (Gustavo) Fernández El entrerriano se alzó con la victoria en una temporada marcada por la polémica y los cruces fuertes. Su triunfo fue festejado por un importante sector del público que valoró su forma directa de expresarse.

2022 – Juliana “Furia” Díaz La edición más vista de los últimos años tuvo como ganadora a la entrerriana Juliana, conocida como Furia. Su paso por la casa fue explosivo, lleno de enfrentamientos y frases que se hicieron virales. Aunque no ganó el primer puesto (fue finalista), su nombre quedó asociado a la temporada. El ganador fue Santiago “Santi” del Moro no, espera: en 2022 el ganador fue Marcos “el Colorado” Ginocchio, que se llevó los 15 millones de pesos y se convirtió en uno de los ganadores más queridos de las últimas ediciones.

2023-2024 – Marcos Ginocchio (edición 2022/23) y victoria de “La Tora” en la última Marcos, el abogado salteño de perfil bajo y gran empatía, ganó la temporada récord de 2022-2023. Su forma tranquila y su rechazo a los conflictos lo hicieron distinto. En la edición 2023-2024, la ganadora fue Zulma “La Tora” Faiad, quien se impuso en la final contra Emmanuel Vich.

¿Qué tienen en común los ganadores?

La mayoría de los ganadores comparten haber generado identificación con el público masivo. Algunos mantuvieron carreras en los medios, otros eligieron alejarse. Lo cierto es que ninguno salió igual de la casa: el reality marca una bisagra en la vida de quien lo gana.

Gran Hermano sigue siendo uno de los formatos más resistentes de la televisión argentina. Cada nueva temporada genera debate sobre privacidad, exposición y entretenimiento. Mientras tanto, los nombres de Corazza, El Gitano, Marian, Nico, Marcos y La Tora quedan grabados en la memoria colectiva como parte de la historia del programa más visto del país.