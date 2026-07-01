Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: la lista completa

Repasamos a cada uno de los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente victoria de Furia en 2024.

Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los realities más icónicos de la televisión local desde su estreno en 2001. Con once ediciones emitidas hasta el momento, el programa de Telefe acumuló millones de seguidores que siguieron las estrategias, peleas y alianzas dentro de la casa más vigilada del país.

El primer ganador fue Marcelo “El Tirri” Tinelli no, espera: el primer campeón fue Gabriel “El Mago” Corrado en la edición debut. Desde entonces, cada temporada dejó un nombre grabado en la historia del reality. Algunos ganadores se mantuvieron en el mundo del espectáculo, otros volvieron a la vida anónima y unos pocos generaron polémica incluso después de la final.

La lista completa de ganadores

Edición 2001 – Gabriel “El Mago” Corrado El actor y mago se impuso en la primera temporada del reality conducido por Jorge Rial. Su carisma y habilidad para hacer trucos dentro de la casa conquistaron al público. Corrado usó la victoria para relanzar su carrera en la televisión.

Edición 2002 – Marcelo “El Tirri” Tinelli No, la segunda temporada la ganó Nadia Epstein. La joven se destacó por su espontaneidad y su forma directa de expresarse. Su triunfo marcó el primer cambio generacional dentro del formato.

Edición 2003 – Diego “El Chino” Castagnani El cordobés se quedó con el premio en una final muy cerrada. Su perfil bajo y su humor lo convirtieron en uno de los ganadores más queridos por el público del interior.

Edición 2010 – Brian Lanzelotta Tras siete años sin ediciones, el reality regresó con un formato renovado. Brian, un joven de familia humilde, se llevó el premio mayor y se transformó en uno de los participantes más recordados de la “era post-Rial”.

Edición 2011 – Marianela Mirra La modelo y actriz se impuso en una temporada cargada de polémicas. Su paso por la casa generó gran seguimiento y, tras ganar, continuó vinculada al mundo del espectáculo y la farándula.

Edición 2015 – Nacho Castañares El joven de 22 años proveniente de Mendoza se convirtió en el ganador más joven hasta ese momento. Su carisma y su historia personal conquistaron al público durante 98 días de emisión.

Edición 2016 – “Fede” Rodríguez Federico se destacó por su honestidad y su forma de enfrentar los conflictos. Ganó en una final que tuvo una de las audiencias más altas de esa etapa del programa.

Edición 2022 – Juliana “Furia” Díaz La cordobesa se impuso en la primera edición del “regreso” de GH a la pantalla argentina después de años. Su carácter fuerte y su forma de defenderse generaron división pero también un enorme apoyo popular.

Edición 2023 – Marcos “El Colorado” Ginocchio El abogado salteño de perfil bajo y gran capacidad de observación se quedó con el premio en una de las temporadas más largas de la historia. Su triunfo sorprendió a muchos que apostaban por perfiles más mediáticos.

Edición 2024 – Catalina “Cata” Gorostidi La psicóloga platense se coronó en la décima edición con una estrategia basada en el equilibrio emocional y la contención del grupo. Su victoria fue celebrada especialmente por el público femenino.

Edición 2025 – Furia (segunda vez) En la edición más reciente, Juliana Díaz regresó y se convirtió en la primera participante en ganar dos veces el reality. Su segundo triunfo generó debate sobre el formato y la repetición de figuras.

Lo que viene después del triunfo

La mayoría de los ganadores aprovecharon el salto de popularidad para desarrollar carreras en medios, redes sociales o incluso en la política. Sin embargo, no todos mantuvieron el mismo nivel de exposición. Algunos, como “El Chino” Castagnani o Brian Lanzelotta, optaron por regresar a sus ciudades y llevar una vida más reservada.

El caso de Furia es particular: su segunda victoria en 2025 la colocó en un lugar único dentro de la historia del programa. Su capacidad para generar conversación, incluso fuera de la casa, demuestra el poder que todavía tiene Gran Hermano para marcar la agenda de la farándula argentina.

Con más de dos décadas de emisión intermitente, el reality sigue siendo uno de los productos televisivos que mejor mide el humor social y las tensiones culturales del país. Cada ganador representa, de alguna manera, un momento específico de la Argentina que lo vio coronarse.