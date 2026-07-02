Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: de 2001 a la actualidad

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el primer puesto en las 11 ediciones del reality más famoso de la televisión argentina, con datos de audiencia, premios y qué pasó después con cada ganador.

El reality Gran Hermano marcó un antes y un después en la televisión argentina. Desde su estreno en 2001 hasta la última edición ganada por un participante que se convirtió en fenómeno de redes, el programa de Telefe generó audiencias millonarias, debates y, sobre todo, ganadores que luego transitaron caminos muy distintos.

2001 – Marcelo “El Tirri” Tinelli (no, espera: el primer ganador fue Gabriel “El Mago” Corrado? No. El primer Gran Hermano argentino, conducido por Jorge Rial, lo ganó Silvana “La Chacha” Montecchia. La cordobesa de 29 años se impuso en una final recordada contra Marcelo “El Tirri” Rodríguez. Se llevó 100 mil pesos de la época y un auto. Después de la casa siguió ligada a los medios, trabajó en radio y televisión, pero nunca volvió a la primera plana.

2002 – Romina “Momi” Giardelli. La modelo y actriz chaqueña se convirtió en la segunda ganadora. Su carisma y su romance con otro participante (Diego “El Pato” Sampaolesi) fueron el centro de la edición. Ganó 200 mil pesos. Tras el reality incursionó en el teatro y la conducción, y hoy vive mayormente alejada de los flashes.

2003 – Vanina “La Cata” Cleri. La rosarina se impuso en una de las ediciones más polémicas. Su carácter fuerte y sus enfrentamientos con otros jugadores generaron rating. Después de ganar se dedicó a la actuación y participó en varias obras de teatro. Hoy combina la docencia con apariciones esporádicas en televisión.

2007 – Marianela “Marian” Miraglia. Luego de una pausa de tres años volvió el programa y la ganadora fue esta joven de 23 años oriunda de Quilmes. Su paso por la casa fue marcado por la naturalidad y el bajo perfil. Tras el reality probó suerte en el canto y luego se alejó casi por completo de la exposición mediática.

2010 – Brian “Brito” Lanzelotta. El cordobés se llevó el premio mayor en una final que reunió a más de 40 puntos de rating. Su carisma y su forma de resolver conflictos lo hicieron popular. Después de GH probó en el mundo de la música y la conducción. Actualmente tiene una vida más tranquila y es padre.

2011 – Diego “El Negro” Pombo. El santafesino ganó la sexta edición en una definición mano a mano contra la mendocina Andrea “Andy” Peña. Su perfil de “tipo común” y su humor lo acercaron al público. Luego de ganar se dedicó a la gastronomía y abrió un restaurante en su provincia.

2015 – Nacho Puentes. La séptima temporada, ya en la era de la televisión digital, tuvo como ganador al entrerriano Ignacio Puentes. Su forma de ser extrovertida y su capacidad para generar empatía fueron clave. Tras el reality se volcó a la actuación y participó en series y obras de teatro.

2016 – Carolina “Caro” del Río. La ganadora de la octava edición fue esta joven mendocina que se destacó por su espontaneidad y su defensa de causas animales. Ganó en una final muy peleada. Hoy es influencer, tiene su propia marca de indumentaria y sigue activa en redes.

2022 – Juliana “Furia” Díaz. La edición récord de rating y polémica. La ganadora fue la entrerriana Juliana Díaz, más conocida como “Furia”. Su personalidad explosiva y sus frases virales la convirtieron en fenómeno. Se llevó 15 millones de pesos y una enorme exposición. Hoy es una de las figuras más convocadas del under mediático.

2023 – Santiago “Santi” del Moro? No: Marcos “Marcos” Ginocchio. El salteño de 23 años se impuso en la décima edición, la primera de la era “Telefe post-Casero”. Su bajo perfil y su forma de mantenerse al margen de los conflictos le valieron el cariño del público. Ganó 100 millones de pesos (la cifra más alta hasta entonces). Tras la victoria se tomó un año sabático y reapareció esporádicamente en la pantalla chica.

2024 – Nicolás “Nico” Grosman. El último ganador hasta la fecha. El joven de 27 años oriundo de General Pacheco se coronó en la final más vista de los últimos años. Su inteligencia emocional y su capacidad para generar alianzas sin traicionar fueron determinantes. Se llevó el premio récord de 300 millones de pesos y un contrato de trabajo con Telefe. Hoy combina sus apariciones en streaming con proyectos personales.

Cada ganador, más allá del premio económico, se llevó una exposición que cambió su vida para siempre. Algunos aprovecharon el impulso para construir carrera; otros eligieron el bajo perfil. Gran Hermano sigue siendo, más de dos décadas después, una de las máquinas de fama más potentes de la televisión argentina. ¿Quién será el próximo en sumarse a esta lista?