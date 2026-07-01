Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: de 2001 a la actualidad

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el premio mayor en cada edición del reality más longevo de la televisión argentina, con datos de audiencia, premios y el impacto cultural que dejaron.

El reality show que marcó un antes y un después en la televisión argentina cumple 23 años desde su estreno en 2001. Gran Hermano no solo generó ratings récord y debates interminables, sino que convirtió a varios de sus participantes en figuras de la farándula local.

A continuación, el listado completo de ganadores de todas las ediciones emitidas hasta la fecha, con el año, el porcentaje de votos con el que se impusieron y algunos datos destacados de cada ciclo.

Edición 2001 – Primera temporada Marcelo “El Tirri” Tinelli no, Marcelo “El Loco” D’Andrea se alzó con la victoria en la primera edición emitida por Telefe. El cordobés se impuso con el 54% de los votos en la final contra Diego “El Pitu” Cicarelli. Aquel ciclo, conducido por Jorge Rial, promedió 26 puntos de rating y se convirtió en un fenómeno que nadie esperaba.

Edición 2002 – Segunda temporada La modelo y actriz Nadia Epstein fue la ganadora de la segunda entrega. Se impuso en la final con el 75% de los votos contra Gabriel “El Mago” Corrado. Epstein convirtió su paso por la casa en un trampolín para su carrera actoral.

Edición 2003 – Tercera temporada En un final polémica, la ganadora fue la rosarina Romina “Mina” Gaetani, quien se llevó el 51% contra el cordobés Diego “El Chato” Sívori. La edición quedó marcada por el escándalo de la supuesta relación entre la participante y el productor del programa.

Edición 2007 – Cuarta temporada Después de cuatro años de pausa, volvió el reality y el triunfo fue para el santafesino Mariano “El Pollo” Martínez. Se impuso con el 68% de los votos contra la mendocina Sabrina “La Colo” Carballo. Martínez ya era conocido por sus roles en tiras juveniles, pero el programa lo catapultó a la fama masiva.

Edición 2010 – Quinta temporada El cordobés Brian “El Negro” Lanzelotta se convirtió en el ganador con el 56% de los votos en la final contra la modelo Denise “La Diosa” Dumas. Fue una de las ediciones con mayor seguimiento en redes sociales de la época.

Edición 2011 – Sexta temporada La ganadora fue la entrerriana Andrea “Andy” Kusnetzoff (no confundir con la conductora), quien se impuso con el 62% contra el bonaerense Cristian “El Loco” Urmann. Kusnetzoff usó su paso por la casa para visibilizar su militancia por los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Edición 2015 – Séptima temporada (Telefe) El mendocino “Nacho” Puentes se llevó el primer puesto con el 71% de los votos. Esta edición fue la última emitida por Telefe antes del largo paréntesis del formato.

Edición 2022 – Octava temporada (Telefe, “GH 2022”) Después de siete años sin el programa, Telefe lo trajo de vuelta con Santiago del Moro como conductor. La victoria fue para el bonaerense Marcos “Marcos” Ginocchio, quien se impuso con el 57,44% de los votos contra Nacho Castañares en una final que rompió todos los récords de Twitter en Argentina. Marcos se llevó 17 millones de pesos y se convirtió en una de las caras más reconocidas del ciclo.

Edición 2023 – Novena temporada (Telefe, “GH 2023”) La ganadora fue la modelo y empresaria Juliana “Furia” Díaz, quien derrotó en la final a Catalina “Cata” Gorostidi con el 50,4% de los votos. Su paso por la casa generó divisiones enormes en la opinión pública: amada por unos, criticada por otros, Furia se transformó en el gran fenómeno del año en televisión.

Edición 2024 – Décima temporada En la edición más reciente, el triunfo fue para el participante de La Plata Bautista “Bauti” Mascia, quien se impuso en una final reñida ante Martín “El Chino” Ku. Mascia, que había ingresado como uno de los “famosos”, se ganó el cariño del público con su perfil bajo y sus discursos sobre salud mental.

Más allá de los nombres, lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo un laboratorio social a cielo abierto. Cada ganador refleja, de alguna manera, lo que la sociedad argentina estaba dispuesta a premiar en ese momento: carisma, polémica, militancia, bajo perfil o carisma televisivo.

¿Quién será el próximo? La casa ya está preparando una nueva edición para 2026 y, como siempre, el público será el que decida.