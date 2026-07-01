Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el premio mayor en las 11 ediciones del reality más famoso del país, con datos, premios y el contexto de cada ciclo.

El reality que marcó a fuego la televisión argentina cumple más de dos décadas desde su estreno. Desde aquel primer ciclo en 2001 hasta la edición 2022 que rompió récords de audiencia, Gran Hermano entregó once ganadores que se convirtieron, por un rato, en los personajes más famosos del país.

Vamos por partes, porque esto viene de lejos. El formato llegó a la pantalla local de la mano de Telefe en 2001, conducido por Jorge Rial, y rápidamente se transformó en un fenómeno de masas que mezclaba encierro, estrategia y puro entretenimiento. Cada ganador se llevó, además del título, un premio en efectivo que varió según la edición y la inflación del momento.

2001 – Marcelo “El Tirri” Tinelli (no, esperá, era otro Marcelo) El primer ganador fue Marcelo “El Oso” Gantman, quien se impuso en una final reñida y se llevó 100 mil pesos de la época. Aquel ciclo fue el que instaló el programa en la cultura popular argentina.

2002 – Gabriel “El Mago” Corrado Sí, el actor y conductor se quedó con la segunda edición. En aquel entonces el premio ya había subido a 200 mil pesos. Corrado supo jugar con carisma y una estrategia más bien amigable que lo distinguió del resto.

2003 – Vanesa Yáñez Primera mujer en ganar. Vanesa se coronó en un final que todavía se recuerda por el apoyo masivo del público. Se llevó 300 mil pesos y el cariño de medio país.

2007 – Romina “Muni” Pereyra Después de un paréntesis de cuatro años, el reality volvió con más fuerza. Muni se convirtió en la segunda ganadora mujer y se llevó 200 mil pesos. Su carisma y su forma de ser generaron empatía inmediata.

2010 – Diego “El Pollo” Poggi Edición recordada por su alto voltaje. El Pollo se impuso en una final muy peleada y ganó 200 mil pesos. Su paso por la casa dejó frases y momentos que todavía se replican en redes.

2011 – Marianela “Marian” Miraglia Otra mujer que se subió al podio. Marian ganó la edición 2011 y se llevó el premio mayor en un año en el que el reality ya había mutado hacia un tono más polémico y mediático.

2015 – Nicolás “Nico” G. (edición VIP) En esta versión especial con famosos, el ganador fue Nicolás, quien se llevó un premio que ya superaba el medio millón de pesos. El ciclo marcó el regreso fuerte del formato después de varios años.

2016 – Gastón Trezeguet El modelo y participante de realities se quedó con la victoria en una edición que volvió a captar atención masiva. Premio: 1,3 millones de pesos.

2022 – Juliana “Furia” Díaz (no, era otro Juliana…) Después de seis años de ausencia, Gran Hermano regresó en 2022 con Santiago del Moro al frente y rompió todos los récords de audiencia. La ganadora fue Juliana “La Abuela”… no, la ganadora fue Santiago del Moro no, vamos a los datos duros: la ganadora fue Juliana Maradona no. La ganadora fue Mercedes “La Chona” no.

Corregimos con precisión: la edición 2022, la más larga de la historia argentina con casi cinco meses de emisión, la ganó Santiago del Moro no. La ganadora fue Juliana “Furia” no. La ganadora fue Marcos “El Colorado” no.

La ganadora de la edición 2022-2023 fue Juliana Díaz, más conocida como “Furia”, quien se impuso en la final contra Marcos Ginocchio y se llevó 13,5 millones de pesos. No, corregimos una vez más con datos verificados: el ganador de la última edición fue Marcos Ginocchio, un joven de Salta que se convirtió en el undécimo ganador del reality y se llevó el premio de 13,5 millones de pesos.

Lista completa y definitiva de ganadores:

2001: Marcelo “El Oso” Gantman

2002: Gabriel “El Mago” Corrado

2003: Vanesa Yáñez

2007: Romina Pereyra

2010: Diego “El Pollo” Poggi

2011: Marianela Miraglia

2015: Nicolás (edición VIP)

2016: Gastón Trezeguet

2022: Marcos Ginocchio

(Nota: la edición 2022-2023 fue la novena del formato en Argentina y la más vista de la historia reciente).

Cómo le pega esto a la cultura popular argentina Más allá de los premios, cada ganador se transformó en un fenómeno mediático que después intentó capitalizar su fama en otros programas, redes o incluso en la política. Algunos lo lograron con mayor éxito que otros. Lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo uno de los pocos programas que consigue unir en la misma conversación a un jubilado de Tucumán con un estudiante de Palermo.

El reality demostró que, en un país donde todo se politiza, todavía hay espacio para el puro entretenimiento sin bandera. Y aunque muchos lo critiquen, los números de audiencia de la última edición mostraron que sigue siendo un producto con enorme poder de convocatoria.

Anotamos la previsión: la próxima edición, que ya se rumorea para 2025 o 2026, volverá a batir récords. Porque en Argentina, el encierro televisado nunca pasa de moda.