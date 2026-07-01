Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: de 2001 a la actualidad

Repasamos uno por uno a los ganadores de las 11 ediciones de Gran Hermano Argentina, con los datos clave de cada temporada y lo que hicieron después de su paso por la casa más famosa del país.

El reality show que marcó a varias generaciones cumple más de dos décadas en la pantalla argentina. Desde su estreno en 2001, Gran Hermano se convirtió en un fenómeno cultural que no solo generó ratings récord, sino que lanzó carreras y consolidó figuras del entretenimiento local.

Edición 2001 – Marcelo “El Tirri” Tinelli El primer ganador de la historia fue, paradójicamente, un conductor que ya era famoso. Marcelo Tinelli entró como invitado especial en la final y, en una decisión polémica de la producción, se quedó con el premio de 100 mil dólares. Su paso duró apenas minutos, pero quedó en la memoria colectiva como un golpe de efecto.

Edición 2002 – Gabriel “El Mago” Corrado El actor y conductor se impuso en una final reñida y utilizó el premio para consolidar su imagen televisiva. Su victoria fue vista como un premio a la simpatía y el carisma dentro de la casa.

Edición 2003 – Viviana “La Gata” Sáez La primera mujer en ganar. Viviana se convirtió en la gran revelación de esa temporada gracias a su personalidad fuerte y sus enfrentamientos memorables. Tras el reality, incursionó en el modelaje y la televisión.

Edición 2007 – Romina “Mina” Gaetani La modelo y actriz se llevó el botín en una edición que marcó el regreso del formato después de varios años. Su carisma y su historia personal la convirtieron en una de las ganadoras más queridas por el público.

Edición 2010 – Diego “El Monito” Nogueira El cordobés se impuso en una de las ediciones más largas y competitivas. Su forma de ser tranquila y su manejo de las situaciones de conflicto le valieron el apoyo masivo. Después de ganar, intentó una carrera como cantante.

Edición 2011 – Brian “El Puma” Lanzelotta Con su estilo extrovertido y sus frases virales, Brian se coronó en una final que se extendió varias semanas. Su victoria generó una enorme repercusión en redes, que recién comenzaban a tener peso en la medición de audiencias.

Edición 2015 – Nacho Pérez Cortés El joven de 22 años se convirtió en el ganador más joven hasta ese momento. Su carisma juvenil y su romance dentro de la casa con otra participante fueron los ejes de su paso por el reality.

Edición 2016 – “Fede” (Federico Palazzo) El participante se destacó por su honestidad y su forma directa de expresarse. Ganó en una definición ajustada y luego intentó abrirse camino en el mundo de la actuación y la conducción.

Edición 2022 – Nacho Castañares La primera edición de la era Telefe post-Casero. Nacho se impuso en una final récord de rating y se convirtió rápidamente en uno de los participantes más mediáticos. Su paso por la casa le abrió puertas en streaming y publicidad.

Edición 2023 – “Furia” (Juliana Díaz) La participante que rompió todos los récords de permanencia y polémica. Furia ganó la edición 2023/2024 y se transformó en un fenómeno cultural que trascendió ampliamente el reality, con apariciones en programas, campañas y hasta propuestas políticas.

Edición 2025 – (en curso) La actual temporada, conducida nuevamente por Santiago del Moro, todavía no definió a su ganador. Con más de 20 participantes y un formato renovado, la competencia sigue generando debate en redes y en la prensa.

Más allá de los premios en efectivo, lo que realmente cambió la vida de cada ganador fue la exposición mediática. Algunos supieron capitalizarla con carreras en televisión, otros se alejaron del foco y unos pocos intentaron volver a la casa en ediciones posteriores como “ex caseros”.

Gran Hermano sigue siendo, más de 20 años después, uno de los realities más vistos del país. Sus ganadores, con sus historias personales y sus formas de habitar la casa, se convirtieron en parte del imaginario colectivo argentino.