Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: de 2001 a la actualidad

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el premio mayor en cada edición del reality más longevo de la televisión argentina, desde su debut en 2001 hasta la más reciente.

El reality Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 de la mano de Telefe y rápidamente se convirtió en uno de los programas más vistos y comentados del país. A lo largo de sus 11 ediciones emitidas hasta el momento, once participantes se alzaron con el primer puesto y el premio económico correspondiente.

La primera edición, conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” Tinelli, quien se impuso en un final recordada por su cercanía con la segunda, Romina “Muni” Fernández. El carisma del hermano mayor de Marcelo Tinelli marcó el inicio de un fenómeno que sigue vigente.

En 2002, la segunda temporada coronó a Gabriela “Gaby” Sari, una joven de Córdoba que se ganó el afecto del público con su espontaneidad. Su victoria fue la primera de varias que tendría el interior del país en la historia del programa.

La tercera edición, emitida en 2003, tuvo como ganador a Diego “El Gitano” Díaz, un participante con fuerte personalidad que supo navegar los conflictos internos de la casa. Su triunfo consolidó el formato como uno de los preferidos de la audiencia.

Tras una pausa de varios años, el reality regresó en 2010 con Mariana “Nana” Fabbian como ganadora. La modelo y actriz se impuso en una final muy peleada y demostró que el público valoraba historias de superación personal.

En 2011, Hernán “El Negro” Eyzaguirre se llevó el primer puesto. Proveniente de Mendoza, su carisma y sus intervenciones en los debates internos lo convirtieron en favorito desde las primeras semanas.

La edición de 2015 fue una de las más recordadas. Nicolás “Nico” Furia se coronó ganador tras una temporada marcada por fuertes polémicas y ratings altos. Su paso por la casa generó divisiones entre el público.

En 2016, Mauricio “El Dipy” D’ Alessandro sorprendió a muchos al ganar la séptima temporada. El cantante y animador entrerriano se convirtió en uno de los ganadores más queridos por su humor y cercanía con el público.

La octava edición, emitida entre 2022 y 2023, marcó el regreso del formato a la pantalla grande después de años. Marcos Ginocchio, un joven abogado de Salta, se impuso en una final con altísimos números de rating y se llevó el premio de 15 millones de pesos.

La más reciente, la edición 2025 conocida como Gran Hermano 11, tuvo como ganadora a Julieta Poggio. La joven de Buenos Aires, que ya había participado en ediciones anteriores de realities, se coronó tras una temporada llena de giros y fuertes enfrentamientos.

Lista completa de ganadores:

2001: Marcelo “El Tirri” Tinelli

2002: Gabriela “Gaby” Sari

2003: Diego “El Gitano” Díaz

2010: Mariana “Nana” Fabbian

2011: Hernán “El Negro” Eyzaguirre

2015: Nicolás “Nico” Furia

2016: Mauricio “El Dipy” D’Alessandro

2022/2023: Marcos Ginocchio

2025: Julieta Poggio

Cada uno de estos ganadores dejó su huella en la historia del programa, ya sea por su carisma, sus conflictos o su capacidad para conectar con la audiencia. Gran Hermano sigue siendo un termómetro del gusto popular argentino y un espacio donde la vida cotidiana se transforma en espectáculo televisivo.

Con el paso de los años, el formato evolucionó, incorporó nuevas tecnologías y cambió de conductor, pero el mecanismo central se mantiene: un grupo de desconocidos conviviendo 24 horas bajo la mirada de millones. Los ganadores, en muchos casos, lograron convertir esa exposición en oportunidades laborales que duran hasta hoy.