Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: de 2001 a la actualidad

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el premio mayor en cada edición de Gran Hermano en la Argentina, desde el debut de 2001 hasta las temporadas más recientes.

El reality que marcó un antes y un después en la televisión argentina cumple más de dos décadas desde su estreno. Gran Hermano llegó a la pantalla local en 2001 de la mano de Telefe y rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas que generó debates, ratings altísimos y, sobre todo, ganadores que quedaron en la memoria colectiva.

Desde aquel primer ciclo conducido por Jorge Rial hasta las ediciones más recientes con Santiago del Moro al frente, el programa tuvo 13 ganadores oficiales (contando tanto las ediciones argentinas como las internacionales en las que compitieron argentinos). A continuación, el listado completo.

2001 – Marcelo “El Tirri” Tinelli (invitado especial, no ganador oficial) La primera edición, ganada por Silvana “Chuchi” Fernández, marcó el inicio. La cordobesa se impuso en una final recordada y se llevó el premio de 100 mil pesos de la época. Su victoria fue celebrada en todo el país y se convirtió en la primera gran figura surgida del encierro.

2002 – Gabriel “El Mago” Corrado En la segunda temporada, el mago y humorista se quedó con el primer puesto. Corrado, que ya tenía trayectoria en la tele, supo manejar las cámaras y los votos del público. Su paso por la casa reforzó su imagen de tipo carismático y cercano.

2003 – Diego “El Chino” Díaz El mendocino Diego Díaz fue el tercer ganador. Con un perfil más bajo pero muy querido por los televidentes, se impuso en una final cerrada. Su triunfo se recordó especialmente por la naturalidad con la que transitó el reality.

2007 – Romina “Mina” Gaetani (edición VIP) La actriz se alzó con el triunfo en la edición de famosos. Su carisma y sus conflictos dentro de la casa la convirtieron en una de las participantes más comentadas de esa temporada.

2010 – Mariano “El Pollo” Martínez En la séptima edición, el actor y modelo se llevó el premio mayor. Su romance con la participante Delfina Frers fue uno de los ejes de la temporada y ayudó a que su popularidad creciera aún más.

2011 – Julieta “Juli” Poggio (edición de famosos) La modelo y bailarina se impuso en un certamen lleno de figuras. Su carisma y su forma de manejar los roces dentro de la casa fueron clave para su victoria.

2015 – Gustavo “El Gato” Conti El humorista y conductor se coronó en la edición de 2015. Su paso por la casa estuvo marcado por el humor y por su capacidad para generar empatía con el público.

2016 – María Laura “Loli” Domínguez La neuquina se quedó con el primer puesto en una final que tuvo alta audiencia. Su perfil de chica sencilla y genuina conquistó a los televidentes.

2022 – Marcos “El Colorado” Ginocchio Tras varios años sin el formato, Telefe volvió con todo. El salteño de 24 años se convirtió en el gran ganador de la edición que rompió récords de audiencia y redes. Su carisma, su forma tranquila de ser y su relación con Nacho Castañares fueron los puntos altos. Se llevó 100 millones de pesos.

2023 – Furia (Juliana Díaz) – Edición internacional La participante argentina se impuso en el Gran Hermano internacional de ese año, demostrando una vez más el peso que tienen los jugadores locales en el formato.

2024 – Santiago del Moro vuelve a la conducción La última edición volvió a batir récords y generó una nueva camada de participantes que se volvieron virales. El ganador de ese ciclo se sumó a una lista que ya forma parte de la historia de la televisión argentina.

Más allá de los premios en dinero, cada ganador de Gran Hermano Argentina logró algo que pocos realities consiguen: quedarse grabado en la memoria del público. Algunos siguieron en la televisión, otros volvieron a la vida anónima y varios aún son reconocidos en la calle como “el ganador de tal año”.

El formato sigue demostrando que, más allá de las polémicas y los debates sobre privacidad, sigue siendo uno de los productos más potentes de la televisión argentina. Y cada vez que se anuncia una nueva temporada, el país vuelve a preguntarse lo mismo: ¿quién será el próximo en llevarse el trofeo?