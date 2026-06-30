Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: de 2001 a la actualidad

Repasamos uno por uno a los ganadores de las 11 ediciones emitidas de Gran Hermano en la Argentina, con los datos clave de cada ciclo y el impacto que tuvieron fuera de la casa.

Desde su estreno en 2001, Gran Hermano se convirtió en uno de los realities más vistos y comentados de la televisión argentina. Con once ediciones emitidas hasta el momento —incluyendo la reciente del 2022—, el programa de Telefe dejó una marca imborrable en la cultura popular local.

El primer ganador fue Marcelo “El Tirri” Tinelli no, espera: el primer ganador fue Gabriel “El Gato” Fernández en la edición debut conducida por Jorge Rial. Aquel 2001 marcó un antes y un después: un joven de 29 años oriundo de González Catán se llevó el premio mayor de 100 mil dólares y una fama instantánea que, sin embargo, no logró sostener en el tiempo.

En 2002 llegó la segunda temporada y el triunfo de Celeste Rey, una joven cordobesa que se impuso en una final reñida. Su paso por la casa fue recordado por su espontaneidad y por haber representado, para muchos, el espíritu del interior profundo. Después de la victoria, Celeste intentó una carrera en el espectáculo que no terminó de despegar del todo.

La tercera edición, en 2003, tuvo como ganador a Camila Bordonaba, aunque en realidad el trofeo se lo llevó Diego “El Pato” Díaz. No, corrijamos: el ganador fue Diego “El Pato” Díaz, un joven de Buenos Aires que supo manejar las estrategias dentro y fuera de la casa. Su victoria coincidió con el boom de los realities y lo catapultó a ciclos de TV y teatro.

En 2007, tras una pausa, regresó el formato con Jorge Rial nuevamente al frente. El ganador fue Matías Penedo, un participante que se destacó por su carisma y que, tras la experiencia, mantuvo una carrera relativamente discreta en comparación con otros ganadores.

La edición de 2010-2011, ya con Mariana Fabbiani como conductora, vio coronarse a Mariano “El Pollo” Martínez. El joven salteño se convirtió en uno de los ganadores más queridos del ciclo. Su victoria generó un fenómeno de masas que trascendió el programa y lo llevó a participar en varios programas de entretenimiento.

En 2015, bajo la conducción de Santiago del Moro, Nicolás “El Colo” Riera se quedó con el premio. El actor y cantante, que ya tenía cierta trayectoria previa, usó el reality como trampolín para relanzar su carrera artística. Su paso por la casa fue más estratégico que emocional, y eso le permitió llevarse el primer puesto.

La séptima edición, en 2016, tuvo como ganador a Mauricio “El Dipy” D’Alessandro, un humorista y conductor que ingresó con perfil alto y salió con un perfil aún más elevado. Su victoria fue polémica para algunos, pero innegable en términos de rating.

En 2018, Juan Requejo se impuso en una edición marcada por la convivencia extrema y los debates sobre género y convivencia. Juan, un joven de La Plata, representó para muchos la frescura de una nueva generación de participantes.

La novena temporada, emitida en 2022 tras la pandemia, fue una de las más vistas de la historia reciente. El ganador fue Santiago “Santi” Náñez, quien se llevó el premio de 15 millones de pesos en una final que rompió récords de audiencia. Su triunfo estuvo marcado por una estrategia de bajo perfil que terminó siendo la más efectiva.

La décima edición, la del 2023, coronó a Marcos “El Colorado” Ginocchio, un abogado jujeño que sorprendió a todos por su inteligencia emocional y su capacidad para mantenerse al margen de las peleas más tóxicas. Su victoria fue celebrada especialmente en el interior del país.

La edición más reciente, la de 2024-2025, aún está en curso al momento de esta publicación, por lo que el nombre del ganador definitivo todavía no se conoce.

Lista completa de ganadores:

2001: Gabriel “El Gato” Fernández

2002: Celeste Rey

2003: Diego “El Pato” Díaz

2007: Matías Penedo

2011: Mariano “El Pollo” Martínez

2015: Nicolás “El Colo” Riera

2016: Mauricio “El Dipy” D’Alessandro

2018: Juan Requejo

2022: Santiago “Santi” Náñez

2023: Marcos “El Colorado” Ginocchio

Cada uno de estos ganadores representa un momento distinto de la sociedad argentina. Desde el primer boom post-crisis 2001 hasta las discusiones de género y clase de las últimas temporadas, Gran Hermano sigue siendo un espejo imperfecto pero eficaz de lo que somos como país. ¿Quién será el próximo en inscribir su nombre en esta lista? El tiempo —y Telefe— dirán.