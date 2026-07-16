Murió Johnny Allon, la leyenda de la televisión argentina, a los 82 años

El histórico conductor y productor televisivo falleció este miércoles. Referente indiscutido de los años 80 y 90, dejó una huella imborrable en la pantalla chica con programas que marcaron una época.

El mundo del espectáculo argentino está de luto. Johnny Allon, uno de los nombres más recordados de la televisión nacional, falleció a los 82 años. La noticia fue confirmada este miércoles por su familia y cercanos a través de medios de comunicación.

Nacido en Buenos Aires en 1944, Allon comenzó su carrera en la radio y rápidamente se pasó a la televisión, donde encontró su verdadero lugar. Con un estilo directo, carismático y a veces polémico, se convirtió en un pionero de los programas de entretenimiento masivo durante las décadas del 80 y 90.

Sus ciclos más recordados, como Jugate con todo y Sorpresa, sorpresa, marcaron a varias generaciones. Allon no solo conducía: producía, dirigía y apostaba por un formato que mezclaba juegos, humor, música y grandes premios. En una época donde la TV argentina buscaba identidad tras el regreso de la democracia, él ofreció shows que llenaban living de todo el país.

Con el correr de los años, Johnny Allon se alejó de la primera línea pero nunca dejó del todo el medio. Participó en programas de reencuentros, dio entrevistas donde repasaba su extensa trayectoria y se mostró orgulloso de haber sido parte de la “edad dorada” de la televisión abierta.

Su figura trascendió las pantallas. Fue un referente para conductores que llegaron después, muchos de los cuales lo reconocieron públicamente como maestro. Su capacidad para conectar con el público, su olfato para los hits y su manejo del ritmo televisivo lo convirtieron en un nombre insoslayable de la historia de la TV argentina.

Desde Última Hora Diario enviamos nuestras condolencias a la familia, amigos y a todos los que crecieron viendo sus programas. Johnny Allon se despide, pero su legado sigue encendido en la memoria colectiva.