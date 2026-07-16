A qué hora es el estreno de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe

El reality más visto de la televisión argentina vuelve con una edición especial dedicada a los mayores de 60 años. Te contamos fecha, horario y todo lo que tenés que saber del debut de Gran Hermano Generación Dorada.

El reality show más exitoso de la televisión argentina regresa con una propuesta distinta: Gran Hermano Generación Dorada se estrena este domingo 12 de enero a las 21:30 por Telefe.

La nueva edición estará dedicada exclusivamente a participantes mayores de 60 años, una apuesta que busca reflejar las vivencias, los sueños y las contradicciones de una generación que suele quedar fuera del foco mediático. Según anticiparon desde la producción, la casa más famosa del país volverá a abrir sus puertas con un grupo de adultos mayores dispuestos a convivir 24 horas bajo la mirada de las cámaras.

Horario confirmado y cómo verlo

El debut será este domingo a las 21:30 hs, en el prime time de Telefe. La gala de estreno, conducida por Santiago del Moro, durará aproximadamente dos horas y media. A partir de la segunda semana, el programa mantendrá su estructura habitual: galas los domingos por la noche, debates los martes y resúmenes diarios durante la semana.

Podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, a través de la plataforma Flow y por el canal oficial de YouTube del programa, que transmitirá las 24 horas con cortes publicitarios. Como es costumbre, habrá también un “24/7” sin cortes para suscriptores premium.

Qué se espera de esta edición

“Generación Dorada” llega después del récord de audiencia que significó la última temporada con participantes más jóvenes. La productora Endemol Shine y Telefe apostaron a esta versión con la convicción de que las historias de vida de los mayores de 60 pueden generar tanta o más empatía que las de los jóvenes. Habrá participantes de distintas provincias, con trayectorias que van desde jubilados hasta artistas retirados, pasando por docentes y pequeños comerciantes.

Desde la cadena anticiparon que la casa fue adaptada con algunas modificaciones de accesibilidad y confort, aunque mantendrá las reglas clásicas del juego: nominaciones, salvación, placa y expulsión semanal.

El rol de Santiago del Moro

El conductor volverá a estar al frente de las galas y será, una vez más, el nexo entre los participantes y el público. Del Moro ya confirmó que el tono del programa buscará un equilibrio entre el entretenimiento, el respeto y la visibilización de temas que atraviesan a los adultos mayores: la soledad, el amor a esa edad, el vínculo con la tecnología y los prejuicios etarios.

Gran Hermano Generación Dorada se perfila como uno de los programas centrales del verano televisivo argentino. Con el estreno confirmado para este domingo a las 21:30 por Telefe, la expectativa es alta: ¿lograrán los abuelos generar la misma adicción que provocaron las generaciones anteriores?

El público ya está eligiendo a sus favoritos incluso antes de verlos entrar. Las redes ya empezaron a especular con perfiles y posibles conflictos. Como siempre, la verdadera historia recién empieza cuando se cierra la puerta de la casa.