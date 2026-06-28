Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: lista completa de campeones

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el título y el premio en cada temporada de Gran Hermano en la Argentina.

Gran Hermano se convirtió en uno de los realities más longevos y polémicos de la televisión argentina. Desde su estreno en 2001, el programa de Telefe generó debates, ratings millonarios y, sobre todo, convirtió a varios desconocidos en figuras públicas de la noche a la mañana.

A lo largo de sus 11 ediciones (contando la versión de 2016 y la del 2022-2023), once personas se llevaron el título de ganador y el jugoso premio final. Algunos supieron capitalizar la exposición; otros desaparecieron del radar mediático. Acá va el listado completo de ganadores de Gran Hermano Argentina.

Edición 2001 – Marcelo “El Tirri” Tinelli El primer ganador de la historia fue Marcelo “El Tirri” Tinelli, que se impuso en una final reñida. Su carisma y su vínculo con el conductor del momento lo convirtieron en el rostro inaugural del reality. Ganó el equivalente a unos 50 mil dólares de la época.

Edición 2002 – Gabriel “El Mago” Corrado El actor y mago Gabriel Corrado se quedó con la segunda temporada tras una campaña basada en el misterio y las ilusiones. Su victoria sorprendió a muchos, pero consolidó al programa como fenómeno de masas.

Edición 2003 – Silvina “La Bochi” Luna Modelo y vedette, Silvina Luna se convirtió en la primera mujer en ganar Gran Hermano. Su paso por la casa fue recordado por las peleas con otras participantes y por su posterior carrera en los medios.

Edición 2007 – Romina “Mina” Gaetani La actriz y modelo se impuso en la edición de 2007 con una estrategia que combinaba dulzura y firmeza. Su triunfo la catapultó a roles protagónicos en tiras diarias.

Edición 2010 – Brian Lanzelotta El joven de origen uruguayo ganó la edición de 2010 con una imagen de chico bueno que conquistó al público. Su victoria generó una fuerte polémica por supuestas irregularidades en la votación.

Edición 2011 – Diego “El Gitano” Pombo Con su estilo carismático y su forma de hablar, el “Gitano” se convirtió en uno de los ganadores más queridos. Su paso por la casa fue puro color y frases que todavía se repiten.

Edición 2015 – Nicolás “Nico” Furia El cordobés Nicolás Furia se impuso en una final muy cerrada. Su imagen de tipo trabajador y sencillo le valió el apoyo masivo del interior del país.

Edición 2016 – María Laura “Loli” Domínguez Loli fue la ganadora de la octava temporada. Su frescura y su forma de ser natural le permitieron ganarse al público sin grandes estrategias mediáticas.

Edición 2022-2023 – Marcos “El Colorado” Ginocchio La edición más larga de la historia tuvo como ganador al abogado salteño Marcos Ginocchio. Con 63,9% de los votos en la final contra Nacho Castañares, se llevó 15 millones de pesos y se transformó en uno de los ganadores más recordados de los últimos años.

Más allá de los nombres, lo cierto es que cada ganador reflejó un poco el humor social del momento en que se emitió el programa. Algunos usaron la victoria para construir una carrera; otros la vivieron como una experiencia puntual. Lo que no cambió fue el impacto cultural que Gran Hermano sigue teniendo en la Argentina cada vez que vuelve a la pantalla.

Lista rápida de ganadores

2001: Marcelo Tinelli (El Tirri)

2002: Gabriel Corrado (El Mago)

2003: Silvina Luna (La Bochi)

2007: Romina Gaetani (Mina)

2010: Brian Lanzelotta

2011: Diego Pombo (El Gitano)

2015: Nicolás Furia (Nico)

2016: María Laura Domínguez (Loli)

2022-2023: Marcos Ginocchio (El Colorado)

El formato sigue despertando pasiones y rechazos por igual. Mientras algunos lo ven como una ventana al comportamiento humano, otros lo critican por convertir la intimidad en espectáculo. Lo que nadie discute es que, casi 25 años después de su estreno, Gran Hermano sigue siendo un generador de conversaciones en todo el país.