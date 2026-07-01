Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina: de 2001 a hoy

Repasamos quiénes se llevaron el premio mayor en cada edición del reality que marcó la televisión argentina, desde su estreno en 2001 hasta la última temporada.

Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en un fenómeno cultural que generó debates, polémicas y, sobre todo, ganadores que quedaron en la memoria colectiva.

La primera edición, conducida por Jorge Rial, coronó a Marcelo “Teto” Milano como ganador. El cordobés se impuso en una final reñida y se llevó el premio de $100.000, una cifra importante para la época. Su paso por la casa generó tanta repercusión que todavía hoy se lo menciona cuando se habla de realities.

En 2002 llegó la segunda temporada y el triunfo fue para Gabriel “El Mago” Corrado. El mago y ventrílocuo porteño supo ganarse al público con su carisma y sus números de ilusionismo dentro de la casa. Fue uno de los ganadores más queridos del ciclo inicial.

La tercera edición, emitida en 2003, tuvo como ganador a Mariano “El Pitufo” Martínez. El actor y modelo de Buenos Aires se convirtió en uno de los personajes más recordados de la historia del programa. Su romance con la participante Romina “Chuchi” Taiana fue uno de los grandes atractivos de esa temporada.

Tras una pausa de varios años, Telefe relanzó el formato en 2010. Diego “El Pollo” Niz se quedó con la victoria en esa edición. El joven de Córdoba capital, conocido por su simpatía y su forma de hablar, se llevó el premio mayor y un auto 0 km.

En 2011 se vivió una de las ediciones más vistas de la historia reciente. Hernán “El Negro” Echeverría, un hincha fanático de Racing, se impuso en una final que generó altísima audiencia. Su carisma y sus frases se volvieron virales.

La edición de 2015 fue ganada por Nacho Pérez Cortés, un joven de Mendoza que entró al reality como parte del grupo de “los intrusos”. Su victoria fue celebrada por miles de seguidores que lo apoyaron durante toda la competencia.

En 2016 el reality volvió a cambiar de aire y el ganador fue Mauricio “El Mago” D’Alessandro. El humorista y mago de larga trayectoria se impuso en una final muy disputada y demostró que la experiencia dentro de la casa también cuenta.

La edición 2022 marcó el regreso fuerte del programa a la pantalla. Santiago “Santi” del Moro condujo y la ganadora fue Juliana “Furia” Díaz, una participante que generó tanto amor como odio. Su personalidad fuerte y sus discusiones la convirtieron en la figura central de la temporada.

La última edición, que se emitió durante 2024 y 2025, tuvo como ganador a Marcos “El Colorado” Ginocchio, un abogado jujeño que sorprendió a todos con su bajo perfil y su estrategia. Su triunfo fue uno de los más comentados en las redes sociales.

Cada uno de estos ganadores marcó una época distinta de la televisión argentina. Algunos se dedicaron a la actuación, otros a la política o al periodismo, y varios simplemente desaparecieron de la escena pública. Lo cierto es que Gran Hermano sigue siendo, más de veinte años después, uno de los formatos que más conversación genera en el país.

Lista completa de ganadores: