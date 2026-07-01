Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el premio mayor en cada edición del reality más visto del país, desde su estreno en 2001 hasta la más reciente.

El reality Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en un fenómeno cultural que marcó épocas, generó debates y lanzó carreras mediáticas. Conducido en sus primeras versiones por Jorge Rial y luego por distintos animadores, el formato de Telefe (y antes de Canal 9 y América) mantuvo su esencia: convivir aislados, ser observado 24 horas y sobrevivir a las nominaciones hasta la final.

A lo largo de 13 ediciones —incluyendo las regulares, las de famosos y las celebrativas—, varios participantes se alzaron con el primer puesto y el jugoso premio económico que acompañaba la victoria. A continuación, el listado completo de ganadores de Gran Hermano Argentina.

1. Marcelo “El Tirri” Tinelli (GH 2001) El primer galardonado fue el humorista Marcelo Tinelli, quien ganó la edición debut con el 47% de los votos en la final. Su carisma y su rol de “mediador” dentro de la casa lo convirtieron en favorito desde el principio. Curiosamente, no era un participante común: su ingreso tardío como “invitado especial” terminó en triunfo.

2. Viviana “La Negra” Colmenero (GH 2002) La cordobesa se impuso en la segunda temporada con casi el 60% de los sufragios. Representó el arquetipo de la participante “de pueblo”, espontánea y sin filtros, que conectó con el público del interior del país.

3. Diego “El Pato” Díaz (GH 2003) El santafesino se llevó la tercera edición. Su perfil bajo, honestidad y habilidad para esquivar conflictos lo posicionaron como el ganador inesperado de una temporada cargada de polémicas.

4. Marianela “Marian” Mirra (GH 2007) Tras cuatro años de hiatus, el reality regresó por Telefe. Marian, con su juventud y autenticidad, se coronó vencedora de la edición más vista hasta ese momento. Su romance dentro de la casa con otro participante fue uno de los ejes centrales.

5. Pablo “El Chato” Boglino (GH 2010) En la edición de 2010, el mendocino se impuso en una final reñida. Su estrategia de mantenerse neutral en las peleas y su simpatía natural le valieron el apoyo masivo en la recta final.

6. Andrés “Andy” Kusnetzoff (GH 2011 – Famosos) La primera versión de Gran Hermano Famosos tuvo como ganador al conductor radial y televisivo. Su paso por la casa generó rating y conversaciones nacionales; se llevó el premio con amplio margen.

7. Camila Evole (GH 2012) La joven mendocina se convirtió en la ganadora más joven hasta ese momento. Su frescura y su historia personal conectaron con el público adolescente que seguía el programa por las redes, que ya empezaban a tener peso.

8. Gabriel “El Puma” Galarza (GH 2015) En una edición marcada por la irrupción fuerte de las redes sociales, El Puma, con su carisma barrial y su sentido del humor, se coronó ganador con más del 50% de los votos.

9. Diego “El Dipy” Maradona (GH 2016 – Famosos) La segunda temporada de famosos tuvo un ganador polémico: el mediático Dipy, que supo capitalizar su imagen de “tipo común” dentro de un elenco de celebridades. Su triunfo generó divisiones en la opinión pública.

10. Santiago “Santi” Maratea (GH 2022) Tras seis años sin emisión, el reality regresó con todo en Telefe bajo la conducción de Santiago del Moro. El influencer y coach se llevó la victoria en una final que batió récords de audiencia y de interacción en redes. Su capacidad para generar empatía fue clave.

11. Romina Malaspina (GH 2023) La modelo y ex participante de otros realities se impuso en una temporada larga y cargada de cruces. Su determinación y su manejo del juego le permitieron llegar hasta el final y ganar con un porcentaje alto de votos.

12. Fede “El Loco” Vigevani (GH 2024) La edición más reciente tuvo como vencedor al streamer y creador de contenido uruguayo-argentino. Su habilidad para leer el juego, su carisma digital y el apoyo masivo de las nuevas generaciones lo convirtieron en el ganador de la temporada que cerró el año.

Más allá de los nombres y las cifras, cada ganador reflejó el espíritu de su época: desde el humor analógico de los 2000 hasta la lógica de la viralidad y la gestión de comunidades digitales de la última década. Gran Hermano sigue siendo, más de veinte años después, un espejo imperfecto pero eficaz de la sociedad argentina.

El programa no solo reparte premios en dinero; también reparte fama, exposición y, en muchos casos, la posibilidad de reinventarse. Los ganadores de Gran Hermano Argentina se convierten, quiéranlo o no, en parte de la memoria colectiva del entretenimiento nacional.