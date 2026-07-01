Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el premio mayor en las distintas ediciones del reality más visto del país, desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente.

El reality Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en uno de los programas más seguidos y controvertidos del país. Con más de una década de emisiones entre pausas y regresos, el formato de Telefe acumuló millones de votos y generó debates que trascendieron la pantalla.

Desde su estreno bajo la conducción de Jorge Rial, el programa tuvo distintas temporadas, ganadores y perdedores. Algunos se mantuvieron en el mundo del espectáculo, otros desaparecieron del radar mediático. Aquí va el listado completo de los ganadores de Gran Hermano Argentina.

1. Marcelo “El Tirri” Tinelli (2001) La primera edición fue ganada por el entonces joven Marcelo Tinelli, que no tiene nada que ver con el conductor de ShowMatch. Este Marcelo, apodado “El Tirri”, se impuso en una final muy ajustada y se llevó el premio de 100 mil dólares. Su paso por la casa generó gran popularidad, aunque después su carrera mediática fue breve.

2. Romina “Muni” Fernández (2002) La segunda temporada coronó a Romina Fernández, una joven de 22 años de Quilmes. Muni se destacó por su carisma y su forma directa de expresarse. Ganó con el 54% de los votos en la final contra Diego “El Panza” Sívori. Su victoria todavía es recordada como una de las más emotivas.

3. Diego “El Panza” Sívori (2003) Tras haber quedado segundo en la edición anterior, Diego Sívori se tomó revancha y se coronó ganador de la tercera temporada. Su estilo polémico y sus enfrentamientos dentro de la casa marcaron el reality. Se llevó 200 mil pesos de la época.

4. Marianela “Marian” Mirra (2007) Después de un par de años sin emisión, el programa regresó en 2007 con Marian Mirra como gran ganadora. La joven de Ituzaingó, que ingresó como reemplazo, se convirtió en la favorita del público y venció en la final a Diego “El Chino” Leal. Su triunfo estuvo acompañado de un premio de 200 mil pesos.

5. Andrés “Andy” Kusnetzoff (2010) La edición de 2010, que marcó el regreso del reality después de tres años, tuvo como ganador a Andrés Kusnetzoff. No, no es el conductor radial. Este Andy se destacó por su perfil bajo y su buena relación con casi todos los participantes. Ganó con más del 60% de los votos.

6. Julieta “Juli” Poggio (2022) Después de más de una década sin Gran Hermano, Telefe relanzó el formato en 2022 con Santiago del Moro como conductor. La ganadora fue Julieta Poggio, una joven de 22 años de Buenos Aires que conquistó al público con su espontaneidad y su historia personal. Se llevó el mayor premio de la historia del reality en Argentina: 15 millones de pesos.

7. Furia (2023-2024) La edición más larga y polémica de todas tuvo como ganador a Juan Marcos “Furia” Ibarra. El participante, conocido por sus fuertes discusiones y su carácter explosivo, se impuso en una final récord contra Juliana “China” Díaz y Emmanuel “Manu” Usca. Su victoria generó tanta polémica como seguidores.

A lo largo de sus 17 años de emisión discontinua, Gran Hermano Argentina no solo coronó ganadores sino que también lanzó carreras, destruyó imágenes y generó debates sobre la exposición mediática. Algunos ganadores aprovecharon el impulso para trabajar en televisión, mientras otros eligieron volver a la vida anónima.

El formato demostró que, más allá de estrategias y votos, lo que realmente define al ganador es la conexión emocional que logra establecer con el público que sigue el día a día desde afuera. ¿Quién será el próximo en sumarse a esta lista?