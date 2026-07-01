Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el primer premio en las distintas ediciones del reality más visto del país, desde su debut en 2001 hasta la actualidad.

El reality Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 de la mano de Telefe y rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas. A lo largo de más de dos décadas y una docena de ediciones —incluyendo la versión Celebrity y el reciente regreso de 2022—, distintos participantes se llevaron el botín final y la fama que suele acompañarlo.

La primera edición, conducida por Jorge Rial, coronó a Marcelo “El Tirri” Tinelli como ganador. El modelo y bailarín se impuso en una final recordada contra otros participantes que hoy forman parte de la historia del programa. Aquella primera entrega marcó un antes y un después en la forma de consumir televisión en el país.

En 2002, la segunda temporada tuvo como vencedor a Gabriel “El Mago” Corrado, quien se destacó por su carisma y por las estrategias dentro de la casa. Corrado demostró que no solo los jóvenes podían ganar el juego, y se convirtió en uno de los ganadores más recordados de la primera etapa del reality.

La tercera edición, emitida en 2003, consagró a Mariana “Naná” Fabbiani. La conductora y modelo se impuso en una final muy peleada y luego siguió su carrera en la televisión. Su paso por la casa marcó un hito porque fue una de las primeras mujeres en ganar el certamen en Argentina.

Hubo que esperar hasta 2007 para la cuarta temporada, ganada por Romina Gaetani. La actriz, que ingresó como parte del elenco de celebridades, demostró que el público también podía premiar el carisma y la autenticidad de figuras ya conocidas. Esa edición fue la primera en incorporar el formato Celebrity de manera más marcada.

En 2010, Diego “El Pollo” Najas se llevó el premio en una temporada que volvió a tener participantes anónimos. Najas se convirtió en un favorito del público por su espontaneidad y su forma de relacionarse dentro de la casa.

La edición de 2011 tuvo como ganador a Ariel “El Tigre” Rodríguez, quien supo navegar las tensiones y alianzas de la casa para quedarse con el primer puesto. Su victoria marcó el cierre de la primera gran etapa del reality en Telefe.

Tras un largo paréntesis, el programa regresó en 2015 de la mano de Sofía “Sofi” Pachano. La actriz y bailarina se impuso en una final emotiva y demostró que el talento artístico y la simpatía siguen siendo valores premiados por el público.

La edición 2022, conducida por Santiago del Moro, marcó el regreso más esperado del reality. En esta temporada, el triunfo fue para Marcos “El Monito” Ginocchio, un joven de Salta que conquistó a la audiencia con su perfil bajo, su honestidad y su forma de resolver conflictos. Su victoria generó una enorme repercusión en redes y volvió a poner al programa en el centro de la conversación nacional.

La más reciente, la edición 2023-2024 conocida como GH 2023, coronó a Furia (Juliana Díaz) como ganadora en una final que rompió todos los récords de audiencia. Su paso por la casa generó polémica, debates y una enorme división de opiniones, pero finalmente se quedó con el premio mayor y con un lugar destacado en la historia del reality.

Cada uno de estos ganadores representa una época distinta del programa y del país. Desde los primeros realities analógicos hasta la era de las redes sociales y el streaming, Gran Hermano sigue demostrando que el público argentino sigue eligiendo, temporada tras temporada, a quienes mejor representan sus propios valores, contradicciones y aspiraciones.