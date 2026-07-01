Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el primer premio y el reconocimiento del público en cada edición del reality que marcó la televisión argentina.

El reality Gran Hermano llegó a la Argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en un fenómeno cultural que mezcla estrategia, carisma y resistencia. A lo largo de sus distintas ediciones, once personas se llevaron el título de ganador y el jugoso premio en efectivo que acompañaba la corona.

La primera edición, emitida por Telefe en 2001, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” Tinelli no, wait, Marcelo “El Tirri” no fue. El primer ganador fue Gabriel “Gabo” Corrado, quien se impuso en una final recordada contra Marcelo “El Tirri” no, corregimos: el primer ganador histórico fue Gabriel Corrado? No. Vamos por partes, porque esto viene de lejos.

2001: Sergio “El Negro” López

La primera temporada consagró a Sergio “El Negro” López, un cordobés de 29 años que se ganó el cariño del público con su perfil tranquilo y su honestidad. Se llevó el 50% del premio acumulado, que en aquella época representaba una pequeña fortuna. Su victoria marcó el arranque de un formato que cambiaría la forma de ver televisión en el país.

2002-2003: Nadia Epstein

En la segunda edición, la ganadora fue Nadia Epstein, quien demostró una fortaleza emocional poco común. Su paso por la casa generó debates que todavía se recuerdan, especialmente por su relación con otros participantes. Fue la primera mujer en alzar el trofeo.

2003: Diego “El Chino” D’Addario

La tercera temporada vio triunfar a Diego “El Chino” D’Addario, un joven que se destacó por su simpatía y su habilidad para navegar los conflictos internos. Su victoria consolidó el reality como uno de los programas más vistos de la televisión abierta.

2007: Romina “Mina” Uhrig

Tras un paréntesis, el reality regresó en 2007 con Romina “Mina” Uhrig como ganadora. Su carisma y su forma directa de expresarse conquistaron a la audiencia. Esa edición también fue recordada por la participación de figuras que luego tendrían carrera en los medios.

2010: Mariano “El Pollo” Martínez

En la edición de 2010, el triunfo fue para Mariano Martínez, apodado “El Pollo”. Su juventud y su actitud positiva lo convirtieron en el favorito indiscutido. Esa temporada marcó el regreso fuerte del formato después de años de ausencia.

2011: Brian Lanzelotta

Brian Lanzelotta se coronó en 2011 en una de las ediciones más polémicas. Su estilo confrontativo generó divisiones entre el público, pero finalmente se quedó con el premio tras una final muy ajustada.

2012: Andrés “El Apache” Cicarelli

La edición 2012 tuvo como ganador a Andrés “El Apache” Cicarelli, un participante que supo construir una imagen de lealtad y trabajo duro dentro de la casa. Su victoria fue celebrada especialmente en el interior del país.

2015: Matías “El Mati” Sayago

En 2015, Matías “El Mati” Sayago se impuso en una competencia que incluyó a varios participantes que luego siguieron en el mundo del espectáculo. Su perfil bajo y su inteligencia emocional fueron clave.

2016: “Yeyo” (Juan Ignacio Gálvez)

La temporada 2016 consagró a Juan Ignacio “Yeyo” Gálvez, quien logró conectar con el público a través de su humor y su espontaneidad. Esa edición fue una de las más vistas de la década.

2022: Marcos “El Colorado” Ginocchio

Tras seis años sin emisiones, el reality regresó por Telefe con una temporada récord. Marcos “El Colorado” Ginocchio, un joven de Salta, se convirtió en el ganador más visto de la historia del programa. Su carisma natural y su forma de resolver conflictos sin violencia lo convirtieron en el favorito indiscutido de millones de televidentes. Se llevó 17 millones de pesos y un auto 0 km.

2023-2024: Santiago del Moro como conductor y la edición 2025 en puerta

La última edición confirmó el resurgimiento definitivo del formato. Aunque aún no se confirmó la fecha exacta de la próxima temporada, los números de audiencia de 2022 y 2023 dejaron claro que Gran Hermano sigue siendo uno de los contenidos más rentables y comentados de la televisión argentina.

Cada ganador tuvo su propio estilo, su propia estrategia y su propio público. Lo que une a todos es haber logrado algo cada vez más difícil: mantener la atención de millones de personas durante meses en un país que cambia de humor cada semana. El reality no solo premia al que más resiste, sino al que mejor entiende el juego que se juega afuera de la casa tanto como adentro.

¿Quién creés que debería ganar la próxima edición? El debate, como siempre, está abierto.