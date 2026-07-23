De boomers a centennials: cómo Lollapalooza 2026 une generaciones a través de la música

El festival que regresa en marzo al Hipódromo de San Isidro vuelve a demostrar que la música es uno de los pocos espacios donde conviven sin conflicto varias generaciones de argentinos. Del rock clásico al trap y el pop actual, Lollapalooza Argentina se consolida como un fenómeno intergeneracional.

El cartel de Lollapalooza Argentina 2026 ya empezó a circular y, como viene ocurriendo desde su regreso pospandemia, vuelve a mostrar una característica que pocos eventos masivos logran sostener: une en el mismo predio a boomers, gen X, millennials, centennials y hasta los más chicos que acompañan a sus padres.

Desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de marzo de 2026 el Hipódromo de San Isidro volverá a convertirse en un laboratorio vivo de cómo la música atraviesa el tiempo y las edades. Mientras un grupo de cincuenta y pico revive a los Red Hot Chili Peppers o espera a Pearl Jam, sus hijos o nietos se preparan para ver a Rosalía, a Bad Bunny o a los nuevos nombres del trap y el hyperpop local.

La música como pegamento familiar

Lucio Bensadón, cronista de espectáculos de Última Hora Diario, lo viene observando hace años: "Lollapalooza se transformó en uno de los pocos lugares donde un padre puede llevar a su hijo sin que ninguno de los dos se aburra o se sienta fuera de lugar. Eso no es marketing, es un fenómeno cultural genuino".

La clave, según el periodista, está en la curaduría amplia del lineup. "No es solo sumar cabezas de cartel de distintas décadas. Es lograr que el que va a ver a un artista clásico termine quedándose a descubrir algo nuevo, y que el pibe que viene por el artista del momento termine bailando un tema de los 90 que nunca había escuchado".

En la edición 2025, por ejemplo, se vio a familias enteras pasando del escenario principal al alternative: abuelos que tarareaban a Lenny Kravitz, padres que redescubrían a Tame Impala y adolescentes que arrastraban a toda la familia a ver a una artista urbana argentina emergente.

El dato que confirma la tendencia

Según números de la organización, más del 35% del público de las últimas ediciones superaba los 35 años. Al mismo tiempo, la franja de 18 a 24 años sigue representando casi el 40% de los asistentes. El resto se reparte entre adolescentes y adultos mayores que, en muchos casos, van por primera vez.

"Es el único festival masivo donde podés ver a un tipo de 60 años con la remera de Soda Stereo al lado de una piba de 17 con el pelo verde y que los dos estén disfrutando el mismo momento", cuenta un asistente habitual que lleva a sus dos hijos desde 2019.

Por qué funciona en Argentina

Bensadón sostiene que el fenómeno tiene raíces locales. "Acá la música siempre fue un lenguaje compartido. Los padres que escuchaban a Charly García en los 80 hoy llevan a sus hijos a ver a C. Tangana o a Duki. No es casualidad: la canción popular argentina tiene esa capacidad de diálogo entre generaciones".

Además, el formato festivalero ayuda: el tamaño del predio, los distintos escenarios y la oferta gastronómica y de actividades permiten que cada uno encuentre su rincón sin perder la sensación de estar compartiendo la misma experiencia.

El rol de las redes y el boca en boca

Las nuevas generaciones llegan al festival muchas veces por TikTok y Instagram, pero terminan compartiendo el descubrimiento con sus padres en tiempo real. "Vi a un montón de pibes explicándole a su viejo quién era el artista que estaba sonando y al rato el viejo era el que más saltaba", relata un video que se volvió viral en la última edición.

Para la organización, ese intercambio es uno de los objetivos centrales. No se trata solo de vender entradas, sino de crear un espacio donde la música siga siendo un puente y no una trinchera generacional.

Qué esperar en 2026

Aunque el lineup completo aún no se anunció, las primeras confirmaciones ya anticipan esa mezcla: nombres consolidados del rock internacional, figuras del pop global actual y una fuerte presencia de artistas argentinos que van desde el indie hasta el urbano. El desafío, como siempre, será que el hilo que une a todas esas tribus no se rompa.

Mientras tanto, las familias ya empezaron a planificar. Porque Lollapalooza 2026 no es solo un festival: es una de las pocas ocasiones anuales en las que varias generaciones de argentinos se encuentran, sin intermediarios, bajo el mismo sol y la misma música.

Y en un país donde casi todo divide, ese detalle ya es noticia.