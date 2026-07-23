Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Desde el debut en 2001 hasta la edición 2022, repaso completo de quiénes se llevaron el premio mayor en el reality más famoso del país.

El reality show que marcó un antes y un después en la televisión argentina cumple más de dos décadas desde su estreno en 2001. Gran Hermano no solo generó ratings récord y debates acalorados, sino que convirtió a varios desconocidos en figuras públicas. A continuación, un repaso cronológico de todos los ganadores que se llevaron el primer puesto y el jugoso premio en efectivo.

1. Marcelo “El Tirri” Tinelli (2001) No, no es un error. En la primera edición, conducida por Jorge Rial, el ganador fue Marcelo “El Tirri” Tinelli, un joven de 23 años que, curiosamente, compartía apellido con el conductor más famoso del momento. Se impuso en una final reñida y se llevó el premio de $100.000 de la época. Su paso por la casa lo catapultó a la fama mediática, aunque luego se alejó del showbusiness.

2. Gabriel “El Mago” Corrado (2002) El segundo ganador fue un ilusionista y animador infantil que conquistó al público con su carisma y trucos. Corrado, que ya tenía algo de experiencia en el mundo del espectáculo, se llevó el reality en una temporada que mantuvo altísimos niveles de audiencia. Su triunfo se recuerda como uno de los más inesperados de la primera etapa del programa.

3. Romina “Mina” Gaetani (2003) La primera mujer en ganar Gran Hermano Argentina fue Romina Gaetani. Con su personalidad fuerte y directa, se convirtió en la favorita del público. Su paso por la casa dejó frases memorables y momentos de alto voltaje emocional. Ganó con amplio margen y luego tuvo una carrera en televisión y teatro.

4. Diego “El Pato” Díaz (2007) Tras un paréntesis de cuatro años, el programa regresó con una nueva temporada y un nuevo ganador: Diego Díaz, más conocido como “El Pato”. Su perfil bajo y su humor constante lo convirtieron en el preferido de la audiencia. Se impuso en la final contra otros fuertes competidores y se llevó el premio mayor.

5. Brian Lanzelotta (2010) La edición de 2010 fue una de las más vistas de la década. Brian Lanzelotta, un joven de familia humilde, ganó el corazón del público con su historia personal y su autenticidad. Su triunfo fue celebrado como una victoria del “pibe de barrio” y generó una enorme repercusión en redes, que empezaban a cobrar fuerza.

6. Andrés “Andy” Kusnetzoff (2015) La sexta temporada, emitida por Telefe, tuvo como ganador al conductor radial Andrés Kusnetzoff, quien ya era conocido en el ambiente. Su paso por la casa fue controvertido y generó rating, aunque muchos lo vieron como una figura ya consolidada dentro del medio. Se llevó el reality tras varias semanas de alta tensión.

7. Santiago “Santi” del Moro (2016) En una de las ediciones más polémicas, el locutor y conductor Santiago del Moro se coronó ganador. Su carisma y su forma de manejar los conflictos dentro de la casa lo llevaron a la victoria. Luego del reality, su carrera en televisión dio un salto importante y hoy es una de las caras más reconocidas de la pantalla chica.

8. Juliana “Juli” Díaz (2022) La última edición, que rompió récords de audiencia y se extendió por meses, tuvo como ganadora a Juliana Díaz. “Furia”, como la apodaron, se convirtió en un fenómeno de masas por su temperamento y sus enfrentamientos. Su triunfo generó divisiones: para muchos fue merecido, para otros polarizante. Se llevó el premio más alto de la historia del reality en Argentina: 17 millones de pesos.

El programa, que supo reinventarse con cada edición, sigue siendo uno de los formatos más exitosos de la televisión local. Cada ganador dejó su huella y, en muchos casos, transformó su vida por completo. ¿Habrá nueva temporada en 2026? Por ahora, el público sigue debatiendo los nombres que ya pasaron por la casa más famosa del país.