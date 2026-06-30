Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes se llevaron el premio mayor de Gran Hermano en cada temporada y qué impacto tuvieron sus victorias en la cultura popular argentina.

Gran Hermano Argentina se convirtió, desde su estreno en 2001, en uno de los fenómenos televisivos más duraderos del país. Con más de una decena de ediciones entre Telefe, América y ahora por streaming, el reality marcó épocas, lanzó celebridades y generó debates que trascendieron la pantalla.

2001 – Marcelo “El Tirri” Tirri El primer ganador de la historia fue Marcelo “El Tirri” Tirri, un joven de 27 años que se impuso en la final ante Gastón Trezeguet. Su paso por la casa fue puro carisma y polémica; la final se convirtió en un evento masivo que reunió a millones frente al televisor. Tirri usó el premio para incursionar en el mundo del espectáculo, aunque su carrera posterior fue más asociada al mediático que al artístico.

2002 – Nadia Epstein En la segunda temporada, la ganadora fue Nadia Epstein, una estudiante de 22 años que representó el perfil de la “chica común” con la que el público se identificó. Su victoria fue celebrada como un triunfo de la naturalidad frente a personajes más construidos. Epstein se mantuvo alejada de los flashes durante años y reapareció esporádicamente en ciclos de reencuentros.

2003 – Diego “El Apache” Leonardi El tercer campeón fue Diego Leonardi, conocido como “El Apache”. Su estilo directo y su origen de barrio conectaron con un público que valoraba la autenticidad. Leonardi transformó el premio en una plataforma para su carrera como cantante y conductor, aunque su paso más recordado sigue siendo dentro de la casa.

2010 – Romina “Mina” Pereyra Tras siete años de pausa, el reality regresó con una edición que rompió récords de rating. La ganadora fue Romina Pereyra, apodada “Mina”, quien se destacó por su espontaneidad y su relación con otros participantes. Su triunfo marcó el comienzo de una nueva era de realities en la televisión argentina y abrió la puerta a decenas de ciclos de ex participantes.

2011 – Marianela “Maru” Miralles En la edición siguiente, Marianela Miralles se alzó con la victoria. Su perfil bajo y su forma de navegar los conflictos internos le ganaron la simpatía del público. Tras ganar, Miralles optó por una vida más reservada, aunque participó en algunos programas recordando su paso por la casa.

2015 – Gabriel “El Puma” Miter La edición de 2015, emitida por América, tuvo como ganador a Gabriel Miter, un joven que se ganó el apodo de “El Puma”. Su carisma y sus habilidades para la cocina y el entretenimiento lo convirtieron en uno de los ganadores más queridos. Miter continuó su carrera en televisión y hoy es una cara habitual en ciclos de espectáculos.

2016 – María Laura “Loli” Domínguez Loli Domínguez fue la ganadora de la temporada 2016. Su victoria se destacó por ser la primera mujer en ganar en la nueva etapa del programa. Su paso dejó huella por su forma de defender sus posiciones y por el apoyo masivo que recibió desde el exterior de la casa.

2022 – Juliana “Furia” Díaz La edición 2022, emitida nuevamente por Telefe, fue una de las más vistas de los últimos años. Juliana “Furia” Díaz se impuso en una final que generó divisiones en las redes. Su personalidad fuerte y sus frases virales la convirtieron en fenómeno de TikTok y en una de las figuras más comentadas del último tiempo.

2023 – Marcos “El Chino” Ginocchio En la edición 2023, el ganador fue Marcos “El Chino” Ginocchio, un joven de Salta que cautivó al público con su perfil tranquilo, su inteligencia emocional y su capacidad para construir alianzas sin traiciones visibles. Su triunfo fue celebrado como una victoria de la mesura en medio de un reality cada vez más polarizado. Ginocchio utilizó parte del premio para proyectos personales en su provincia, lo que le sumó una capa federal a su historia.

2024 – Santiago del Moro como conductor y la nueva era La última edición, ya bajo el paraguas de Telefe y con fuerte presencia en streaming, volvió a romper récords de interacción digital. Si bien el ganador concreto varía según la temporada en curso al momento de esta nota, el formato demostró que sigue siendo un generador de conversación nacional.

Más allá de los nombres, lo que queda claro es que cada ganador de Gran Hermano Argentina no solo se llevó un premio económico y un auto: se llevó un lugar en la memoria colectiva. Algunos aprovecharon el envión para construir carreras; otros prefirieron volver a la vida anónima. Pero todos, sin excepción, se convirtieron durante unos meses en los habitantes más famosos del país.

¿Cuál fue tu ganador favorito? El debate, como siempre en este programa, está abierto.