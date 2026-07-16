Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Desde la primera edición en 2001 hasta la más reciente, repasamos quiénes fueron los ganadores de cada temporada de Gran Hermano en la Argentina y qué pasó con ellos después del reality.

Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 y desde entonces se convirtió en uno de los realities más vistos y comentados del país. Con distintas ediciones a lo largo de más de dos décadas, el programa producido por Endemol y transmitido por Telefe (y en algunos casos por América) tuvo ganadores que marcaron época, generaron debates y, en varios casos, continuaron con carreras en los medios.

La primera temporada, emitida entre 2001 y 2002, tuvo como ganador a Marcelo “Teto” Rodríguez, un cordobés de 29 años que se llevó el premio mayor de 100 mil dólares. Teto se impuso en una final recordada ante Gastón Trezeguet y se transformó en el primer ícono del formato en el país. Después del reality, incursionó en la conducción y la actuación, aunque con menor exposición que otros participantes.

En 2002 se emitió la segunda edición. El triunfador fue Gabriel “El Mago” Corrado, conocido por su carisma y sus trucos de magia dentro de la casa. Corrado, que ya tenía algo de trayectoria en el ambiente artístico, usó la popularidad del programa para fortalecer su imagen y siguió trabajando en televisión y eventos.

La tercera temporada llegó en 2003 y tuvo a Silvana “Sil” López como ganadora. La joven de 22 años, oriunda de Mendoza, se destacó por su espontaneidad y su forma de enfrentar los conflictos. Tras el reality, Sil se dedicó al modelaje y la conducción, aunque su paso por Gran Hermano sigue siendo uno de los más recordados de las primeras ediciones.

Hubo que esperar hasta 2007 para la cuarta temporada, que marcó el regreso fuerte del programa. Mariana “Nana” Fabbiani se quedó con el primer puesto en una final muy peleada. Nana ya era conocida por su trabajo en la televisión y el triunfo en GH consolidó su carrera. Hoy es una de las figuras más estables de la pantalla chica.

La quinta edición se emitió en 2010 y tuvo como ganador a Matías “El Pollo” Almeyda, no confundir con el exfutbolista. El Pollo, un joven de perfil bajo, se ganó el cariño del público por su sencillez y se impuso en la final ante otros competidores con más exposición mediática. Su paso por el reality fue breve en los medios posteriores.

En 2011 se vivió una de las ediciones más recordadas: la sexta. Ariel “El Negro” Rodríguez se alzó con la victoria en una final que tuvo altísima audiencia. Su carisma y su forma de relacionarse dentro de la casa lo convirtieron en uno de los ganadores más queridos. Tras el triunfo siguió vinculado a la farándula y participó de varios programas.

La séptima temporada llegó en 2015 con un formato renovado. Nicolás “Nico” Gásperi fue el gran ganador. Proveniente de una familia de fuerte presencia en el ambiente del espectáculo, Nico ya tenía algo de exposición previa, pero el reality lo catapultó. Después de GH participó de varios ciclos de televisión y realities.

La octava edición, emitida entre 2016 y 2017, tuvo a Cynthia “Coti” Romero** como vencedora. La joven de Mar del Plata se destacó por su personalidad fuerte y su capacidad para sobrevivir a las nominaciones. Su triunfo generó sorpresa y cariño masivo. Luego del programa se dedicó a la moda y a proyectos empresariales.

En 2022, después de varios años de ausencia, Telefe relanzó el formato con una edición que batió récords de audiencia. Marcos “El Colorado” Ginocchio, un abogado de Salta, se convirtió en el ganador de la temporada más larga de la historia local. Su perfil bajo, su inteligencia y su forma tranquila de estar en la casa conquistaron al público. Tras ganar, Marcos volvió a su provincia y mantuvo un perfil discreto, aunque sigue siendo una de las figuras más recordadas de los últimos años.

La más reciente, la décima temporada que se emitió durante 2023 y 2024, tuvo como ganadora a Fátima Florez. La imitadora y actriz se impuso en una final que generó enorme expectativa y se convirtió en la primera figura ya consolidada en el espectáculo que se lleva el premio de Gran Hermano. Su paso por la casa fue muy comentado y generó debates sobre la mezcla entre famosos y anónimos.

Cada uno de estos ganadores dejó su huella en la historia del reality que, más allá de las críticas, sigue siendo uno de los productos televisivos que más conversación genera en la Argentina. Desde el Teto hasta Fátima, el camino que recorrieron dentro y fuera de la casa refleja cómo cambió el formato, la televisión y el consumo de contenidos a lo largo de más de veinte años.