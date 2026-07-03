Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno a los ganadores de cada edición de Gran Hermano en la Argentina, desde la primera temporada en 2001 hasta la más reciente, con los datos clave de cada reality.

Desde su estreno en 2001, Gran Hermano se convirtió en uno de los realities más vistos y comentados de la televisión argentina. Conducido en sus primeras temporadas por Jorge Rial y luego por diferentes figuras, el programa de Telefe generó debates, polémicas y, sobre todo, convirtió a varios desconocidos en figuras públicas.

A lo largo de más de dos décadas y once ediciones (incluyendo la versión 2022-2023 conducida por Santiago del Moro), once participantes se llevaron el primer premio. A continuación, el repaso completo de todos los ganadores de Gran Hermano Argentina.

1. Marcelo “El Tirri” Tinelli (2001) No, no es un error. El primer ganador de Gran Hermano en la Argentina fue Marcelo “El Tirri” Tinelli, quien se impuso en la final ante Gastón Trezeguet. El hermano mayor del conductor de ShowMatch se quedó con el 52% de los votos y un premio de 100 mil dólares. Fue la única edición transmitida por Azul TV.

2. Gabriel “El Mago” Corrado (2002) El segundo ganador fue el ilusionista y actor Gabriel Corrado, que derrotó a Marcelo “El Loco” D’Andrea en la final de la segunda temporada, emitida por Telefe. Corrado, que ingresó como comodín, se convirtió en uno de los ganadores más recordados por su carisma y su paso por la casa.

3. Romina “La Negra” Gaetani (2003) La actriz y modelo Romina Gaetani se coronó ganadora de la tercera edición. Derrotó en la final a Vanina Panini y se llevó el premio mayor. Su victoria fue muy comentada por su fuerte personalidad dentro de la casa y su posterior carrera en la televisión y el teatro.

4. Diego “El Cebolla” Armando (2007) Tras una pausa de varios años, el reality regresó en 2007 con Diego “Cebolla” como ganador. El cordobés se impuso en una final muy peleada y se convirtió en uno de los ganadores más queridos del público del interior.

5. Marianela “La Mía” Mirra (2010) La quinta edición tuvo como ganadora a Marianela Mirra, conocida como “La Mía”. La joven de La Plata derrotó a Hernán “Mono” Fasanelli y se llevó el premio. Su paso por la casa estuvo marcado por fuertes cruces y un carisma que conquistó a gran parte del público.

6. Andrés “El Coti” Romagnoli (2011) Andrés Romagnoli, más conocido como “El Coti”, fue el ganador de la sexta temporada. El joven de Ituzaingó se impuso ante Brian “El Pato” Muñoz en la final y se llevó los 200 mil pesos del premio.

7. Yasmín “La Chama” Varela (2015) En la séptima temporada, la uruguaya Yasmín Varela se convirtió en la primera extranjera en ganar Gran Hermano Argentina. Derrotó en la final a Nicolás “Nico” Gásperi y se llevó el afecto de gran parte del público.

8. Cynthia “Coti” Viera (2016) La octava edición coronó a Cynthia Viera, también conocida como “Coti”. La participante de La Matanza se impuso en una final reñida y se convirtió en una de las ganadoras más recordadas de la última década.

9. Ariel “El Tigre” Ansaldo (2022) Tras seis años sin emisión, el reality regresó en 2022 con Santiago del Moro como conductor. Ariel Ansaldo, apodado “El Tigre”, se coronó ganador de la novena edición tras una final que se extendió durante varios meses de emisión. Su victoria generó mucha polémica y debates en redes.

10. Furia (2023-2024) Juliana “Furia” Díaz se convirtió en la ganadora de la edición 2023-2024, la más larga de la historia del formato en Argentina. La participante se impuso en una final que batió récords de audiencia y se llevó el premio de 60 millones de pesos. Su paso por la casa estuvo marcado por fuertes cruces y un alto nivel de exposición mediática.

A lo largo de estas once ediciones, Gran Hermano no solo entretuvo a millones de argentinos sino que también marcó un antes y un después en la forma de consumir realities en el país. Varios de sus ganadores y participantes siguen presentes en la televisión, redes y hasta en la política.

¿Cuál fue tu ganador favorito? El debate siempre está abierto.