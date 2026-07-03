Pablo Echarri y Paola Krum vuelven a trabajar juntos en una obra de teatro que estrena en marzo

La pareja de actores, que ya compartió escenarios y pantallas en varias producciones, se reencuentra en una obra que llegará a Buenos Aires el próximo mes. Detalles del proyecto y qué significa este regreso para el teatro argentino.

La noticia ya circula entre los pasillos de Corrientes y las redes de los amantes del teatro: Pablo Echarri y Paola Krum vuelven a compartir escenario. La dupla que dejó huella en series como El Rata y en puestas recordadas se reencontrará en una obra que tiene fecha de estreno para marzo en Buenos Aires.

Según confirmó Ciudad Magazine, la producción ya está en marcha y el proyecto cuenta con la dirección de un nombre pesado del circuito porteño. La obra, aún sin título definitivo para el público, promete ser uno de los platos fuertes de la temporada teatral 2026. Echarri y Krum, que además son pareja en la vida real, ya habían demostrado química arriba del escenario en trabajos anteriores; ahora regresan con un texto que, según fuentes cercanas, combina drama y humor con una mirada filosa sobre las relaciones contemporáneas.

El reencuentro no es menor. Hace más de una década que ambos actores no protagonizaban una obra juntos. En el medio, Echarri se volcó con fuerza a la televisión y al cine, mientras Krum alternó roles protagónicos en teatro independiente y comercial con trabajos en plataformas de streaming. Este regreso conjunto habla de una madurez artística que ambos han construido por caminos separados y que ahora ponen en común.

Vamos por partes. El teatro argentino vive un momento complejo: la inflación golpea la taquilla, los costos de producción se dispararon y el público elige con lupa dónde gastar la entrada. En ese contexto, un nombre como el de Echarri –que arrastra público masivo– sumado al talento dramático de Krum puede ser justamente el imán que necesita una cartelera que busca recuperarse. No es chimento, es síntoma: lo popular y lo actoral de alto voltaje vuelven a apostar fuerte.

La obra se estrenará en una sala de la calle Corrientes de capacidad media-alta, con funciones de jueves a domingo y la posibilidad de extender la temporada según respuesta del público. Todavía no se conocen los precios de las entradas, pero fuentes de la producción aseguran que intentarán mantenerlos accesibles para no repetir los valores que el año pasado alejaron a buena parte del público medio.

Dicho esto, seamos justos: más allá del star power de la pareja, lo que realmente importa es la calidad de la propuesta. Echarri ha demostrado en los últimos años un compromiso serio con el oficio teatral, alejándose de los roles más taquilleros para buscar desafíos. Krum, por su parte, sigue siendo una de las actrices con mayor rango y precisión del medio local. Si la obra está a la altura de lo que ambos pueden dar, marzo puede marcar un punto alto en la cartelera.

Lo popular, otra vez, llegó primero: la sola mención del dúo en redes ya generó expectativa. Para muchos, verlos juntos es volver a una época en la que el teatro comercial argentino se animaba a mezclar figuras masivas con textos de peso. Si la puesta logra equilibrar eso sin caer en facilismos, estaremos ante algo más que un “reencuentro de famosos”.

¿Vale la entrada? Todavía es temprano para decirlo con certeza, pero todo indica que sí. Habrá que esperar al estreno para confirmar si la química sigue intacta y si el material a la altura de los nombres. Mientras tanto, la cartelera de marzo ya tiene su primer bombazo confirmado.

La obra se presentará en el teatro Metropolitan, con preventa de entradas que abrirá en las próximas semanas. Seguiremos de cerca los avances de esta producción que promete ser uno de los hitos teatrales del primer semestre.