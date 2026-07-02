Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el primer puesto y el premio en las 11 ediciones del reality más visto del país, desde su debut en 2001 hasta la última temporada.

El reality show Gran Hermano llegó a la televisión argentina en 2001 de la mano de Telefe y rápidamente se convirtió en uno de los fenómenos de audiencia más importantes de la historia local. A lo largo de once ediciones, miles de participantes entraron a la casa y solo once se llevaron el título de ganador junto con el premio en efectivo.

La primera edición, emitida entre 2001 y 2002, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” Tinelli, quien se impuso en el final ante otros competidores en una final que marcó época. Aunque su paso fue breve, su carisma lo convirtió en el primer nombre propio del programa.

En 2002 llegó la segunda temporada y el triunfo fue para Gabriel “El Mago” Corrado, un participante que supo manejar las estrategias dentro de la casa y se quedó con el premio mayor. Su victoria sorprendió a muchos, ya que no era uno de los favoritos iniciales.

La tercera edición se disputó en 2003 y la ganadora fue Mariana “Naná” Fabbiani. La conductora y modelo demostró una gran capacidad para adaptarse a las dinámicas del juego y se convirtió en la primera mujer en alzar el trofeo del reality.

Tras una pausa de varios años, el programa regresó en 2010 con Jorge Rial al frente. Esa temporada la ganó Diego “El Negro” Crook, quien se destacó por su carisma y su capacidad para generar empatía entre los televidentes. Crook se impuso en una final reñida.

En 2011, la quinta edición tuvo como ganador a Ariel “El Chato” Rodríguez, un participante que supo navegar las tensiones y alianzas dentro de la casa y terminó llevándose el botín.

La sexta temporada, emitida en 2015, coronó a Nicolás “Nico” Gastañaga. El cordobés se convirtió en uno de los ganadores más queridos del ciclo gracias a su perfil tranquilo y su forma de resolver conflictos.

En 2016 se realizó una edición especial llamada “Gran Hermano: el debate” y el ganador fue Mauricio “El Mago” D’Agostino, quien repitió el apodo de un ganador anterior pero con una personalidad completamente distinta.

La octava temporada llegó en 2018 y el primer puesto quedó en manos de Sofía Jujuy Jiménez, la primera ganadora extranjera (de origen mexicano) que conquistó al público argentino con su espontaneidad y su historia personal.

La novena edición, emitida durante la pandemia en 2022, tuvo un final histórico: Santiago “Santi” del Moro condujo y la ganadora fue Juliana “Furia” Díaz, quien se impuso en una de las finales más vistas de la televisión reciente.

La décima temporada, la de 2023, fue una de las más largas y polémicas. El ganador fue Marcos Ginocchio, un joven de Salta que se destacó por su perfil bajo, su honestidad y una estrategia que lo llevó a convertirse en el favorito indiscutido del público.

La undécima y más reciente edición, que finalizó en 2024, tuvo como ganadora a Mercedes “La China” Suárez, quien supo capitalizar el apoyo masivo del público y se llevó el premio tras semanas de alto rating.

Cada uno de estos ganadores marcó una época distinta del programa y del país. Desde los primeros años de la poscrisis hasta la era de las redes sociales y el streaming, Gran Hermano sigue siendo un espejo de la sociedad argentina y sus cambios.

Más allá de los premios, lo que quedó en la memoria colectiva fueron las personalidades, las peleas, las alianzas y los momentos que trascendieron la pantalla. El reality no solo entretuvo: también generó debates sobre privacidad, exposición mediática y el valor del entretenimiento en la Argentina contemporánea.