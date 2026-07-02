Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos quiénes se llevaron el primer premio en cada edición del reality que marcó la televisión argentina, desde su debut en 2001 hasta la más reciente.

Desde su estreno en 2001, Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los realities más vistos y comentados del país. El formato de Telefe (y antes de América y El Trece) generó debates, polémicas y, sobre todo, convirtió a varios desconocidos en figuras mediáticas. A continuación, el listado completo de todos los ganadores que se llevaron el premio mayor.

Primera edición (2001) - Marcelo “El Tirri” Tinelli El debut del reality en la pantalla argentina tuvo como ganador al humorista y conductor Marcelo Tinelli, quien ya era una figura popular. Participó como “invitado especial” y se quedó con el 52% de los votos en la final contra Cecilia “Chechu” Bonelli. Su paso por la casa generó rating, aunque siempre fue visto como un participante atípico.

Segunda edición (2002) - Gabriel “El Mago” Corrado El actor y mago se impuso en una final reñida. Corrado fue uno de los participantes más queridos y supo capitalizar su carisma para llevarse el premio. Su victoria marcó el segundo año consecutivo en que una figura del espectáculo se alzaba con el triunfo.

Tercera edición (2003) - Diego “El Pato” Díaz Conocido como “El Pato”, este participante de perfil más bajo se convirtió en el primer “concursante común” en ganar el reality. Su estilo simple y su cercanía con el público le valieron el apoyo masivo y se quedó con el botín.

Cuarta edición (2007) - Romina “Mina” Gaetani La modelo y actriz se impuso en una de las ediciones más recordadas. Su carisma y sus conflictos dentro de la casa la convirtieron en protagonista. Ganó con un amplio margen de votos y luego tuvo una carrera sólida en televisión.

Quinta edición (2010) - Brian “El Bicho” Lanzelotta Uno de los ganadores más polémicos. Brian se destacó por su fuerte personalidad y sus enfrentamientos constantes. A pesar de las críticas, se llevó el primer puesto y luego participó en varios programas de farándula.

Sexta edición (2011) - Marianela “Mariela” Mirra La ganadora de la edición de 2011 fue recordada por su autenticidad y por haber sido una de las primeras en plantear temas de género y discriminación dentro de la casa. Su triunfo fue celebrado por un amplio sector del público.

Séptima edición (2015) - Nandín Nicolás “Nandín” Santos se convirtió en el ganador de la séptima temporada. Proveniente de un barrio humilde, su historia personal y su carisma lo llevaron a quedarse con el premio. Fue una de las ediciones más vistas de la década.

Octava edición (2016) - María Laura “Loli” Domínguez Loli, una participante extrovertida y con gran sentido del humor, se alzó con la victoria en una final muy disputada. Su paso por la casa generó varios momentos virales que aún se recuerdan.

Novena edición (2022) - Juliana “Furia” Díaz Después de años de ausencia, el reality regresó con todo. La ganadora fue Juliana “Furia” Díaz, quien se destacó por su fuerte temperamento y su forma directa de expresarse. Su victoria fue muy comentada en redes y generó divisiones en la opinión pública.

Décima edición (2023) - Marcos “El Colorado” Ginocchio El abogado de Salta se convirtió en el ganador de la edición que rompió todos los récords de audiencia. Apodado “El Colorado”, logró captar la simpatía del público con su perfil tranquilo y su inteligencia emocional. Se llevó el premio de 100 millones de pesos.

Gran Hermano 2024 - Actualmente en curso La edición 2024/2025 se encuentra en desarrollo al cierre de esta nota. Varios participantes ya fueron eliminados y la final aún no tiene fecha confirmada. Se espera que el ganador se conozca en los próximos meses.

A lo largo de sus más de dos décadas, Gran Hermano no solo entretuvo sino que reflejó cambios culturales, formas de hablar y temas que hoy son centrales en la agenda social. Los ganadores, cada uno con su estilo, terminaron representando un pedazo de la Argentina de su época.

Lista completa de ganadores