Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el primer premio en las distintas ediciones del reality show que marcó la televisión argentina.

Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los realities más icónicos de la televisión local desde su debut en 2001. A lo largo de sus ediciones, tanto en Telefe como en América, distintos concursantes se llevaron el premio mayor y quedaron en la memoria colectiva.

La primera edición, emitida por Telefe en 2001 y conducida por Jorge Rial, tuvo como ganador a Marcelo “El Tirri” Tinelli, quien se impuso en el final ante otros participantes que también marcaron tendencia. Aquel reality fue un verdadero fenómeno de rating y abrió el camino para las siguientes temporadas.

En 2002 llegó la segunda temporada, también por Telefe. La vencedora fue Romina “Muni” Vignolo, una joven que conquistó al público con su carisma y naturalidad. Su triunfo se definió en una final muy reñida.

La tercera edición, emitida en 2003, tuvo como ganador a Camila “Cami” Homs. La participante se destacó por su perfil bajo y su capacidad para generar empatía entre los televidentes, lo que le valió quedarse con el primer puesto.

Hubo que esperar hasta 2010 para ver el regreso del formato con la cuarta temporada. En esa oportunidad, el triunfo fue para Mariana “Mariana Bustos” Bustos, quien se impuso en una final que generó gran expectativa en todo el país.

La quinta edición llegó en 2011, nuevamente por Telefe. El ganador fue Diego “El Polaco” Kairuz, que se convirtió en uno de los personajes más recordados de la historia del programa gracias a su personalidad y su posterior carrera en el entretenimiento.

En 2015 se emitió la sexta temporada, esta vez con la conducción de Jorge Rial en América TV. La ganadora fue Nicolás “Nico” Gásperi, quien logró captar la atención del público con su forma de ser y su estrategia dentro de la casa.

La séptima edición, transmitida en 2016, tuvo como vencedor a Mauricio “Mauri” D’Agostino. Su paso por el reality lo catapultó a la fama y generó numerosos debates fuera de la casa.

En 2022, después de varios años de ausencia, Telefe decidió relanzar el programa con la conducción de Santiago del Moro. La octava temporada fue un éxito rotundo y el ganador fue Marcos “El Colorado” Ginocchio, un joven de Salta que se ganó el cariño de todo el país y se llevó el premio de 15 millones de pesos.

La novena edición, que se desarrolló durante 2023 y 2024, volvió a romper récords de audiencia. En esta oportunidad, el triunfo fue para Fede “Fede” Massa, quien venció en la final a Juliana y se convirtió en el último ganador hasta la fecha.

Cada uno de estos ganadores marcó una época distinta del programa y de la televisión argentina. Desde los primeros realities analógicos hasta las ediciones más recientes con redes sociales y streaming, Gran Hermano sigue siendo un fenómeno que genera pasión, debate y ratings.

Lista completa de ganadores:

2001: Marcelo “El Tirri” Tinelli

2002: Romina “Muni” Vignolo

2003: Camila “Cami” Homs

2010: Mariana Bustos

2011: Diego “El Polaco” Kairuz

2015: Nicolás “Nico” Gásperi

2016: Mauricio “Mauri” D’Agostino

2022: Marcos “El Colorado” Ginocchio

2023/2024: Fede Massa

El formato promete seguir vigente y ya se habla de una nueva temporada para 2026. Mientras tanto, los nombres de estos ganadores siguen siendo parte de la cultura pop argentina.