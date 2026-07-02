Todos los ganadores de Gran Hermano Argentina a lo largo de su historia

Repasamos uno por uno quiénes se llevaron el primer premio de cada edición del reality más visto del país, desde su estreno en 2001 hasta la temporada más reciente.

Gran Hermano Argentina se convirtió en uno de los realities más icónicos de la televisión local desde su debut en 2001. A lo largo de sus distintas ediciones, tanto en Telefe como en América TV, el programa coronó a distintos ganadores que marcaron época por sus personalidades, estrategias y carisma dentro de la casa más vigilada del país.

La primera edición, emitida entre 2001 y 2002, tuvo como vencedor a Marcelo “Teto” Corazza, quien se impuso en una final reñida y se llevó el premio mayor. Su paso por la casa dejó frases y momentos que todavía se recuerdan en las redes.

En la segunda temporada, estrenada en 2002, el triunfo fue para Gabriel “El Mago” Corrado, un participante que supo combinar magia, simpatía y una gran capacidad para generar empatía con el público. Su victoria consolidó el formato en la pantalla argentina.

La tercera edición, que se extendió durante 2003, coronó a Mariana “Naná” Fabbiani. La conductora y modelo se destacó por su autenticidad y terminó llevándose el afecto masivo de los televidentes, demostrando que el reality también podía premiar perfiles más cercanos al mundo del espectáculo.

En 2007, tras un paréntesis, regresó el programa con Romina “Mina” Gaetani como gran ganadora. Su carisma y su forma de llevar los conflictos dentro de la casa la convirtieron en una de las participantes más queridas de esa etapa.

La edición de 2010, ya bajo la conducción de Jorge Rial, tuvo como vencedor a Diego “El Chino” Pesoa, un cordobés que se ganó el corazón del público con su humildad y su forma directa de expresarse. Su triunfo fue celebrado en todo el país.

En 2015, la casa volvió a abrir sus puertas y el ganador fue Nicolás “Nico” Gásperi, quien se impuso en una final muy competida y demostró una gran capacidad para adaptarse a las dinámicas del juego.

La edición 2022 marcó el regreso más esperado del formato después de varios años. Santiago “Santi” del Moro condujo el reality y Marcos “El Colorado” Ginocchio se coronó como ganador. El joven de Salta se convirtió en uno de los participantes más queridos de la historia reciente por su carisma y su forma de ser.

La temporada más reciente, la de 2023-2024, volvió a generar récord de audiencia y tuvo como gran ganador a Fede Better, quien se impuso en una final que se extendió durante varias semanas y generó debates en todo el país.

Cada uno de estos ganadores dejó su huella en la cultura popular argentina. Algunos siguieron ligados al medio, otros eligieron perfiles más bajos, pero todos forman parte de la historia de un programa que sigue siendo sinónimo de entretenimiento masivo.

Más allá de las polémicas, las estrategias y los enfrentamientos, Gran Hermano Argentina sigue demostrando que el público elige no solo por estrategia sino también por conexión emocional. Y cada ganador, a su manera, logró generar esa conexión.