Todos los campeones de Copas Nacionales en la historia del fútbol argentino

Repaso completo y actualizado de cada equipo que levantó una Copa Nacional desde los inicios del profesionalismo hasta hoy, con datos, estadísticas y contexto de cada título.

La historia de las Copas Nacionales en el fútbol argentino es tan rica como extensa. Desde la Copa Argentina de 1900 hasta las ediciones modernas que conviven con la Liga Profesional, decenas de clubes sumaron estrellas por haber ganado estos torneos eliminatorios.

La Copa Argentina: la madre de todas

La Copa Argentina es la competencia de KO más antigua del país. Su primera edición se disputó en 1900 y la ganó Rosario Athletic. Desde entonces, el trofeo cambió de formato varias veces y tuvo largos períodos de inactividad. Volvió con fuerza en 2011 y desde ahí se convirtió en el certamen que todos los equipos, grandes y chicos, quieren ganar.

Lista completa de campeones de Copa Argentina

Rosario Athletic : 1900, 1902, 1903, 1904

: 1900, 1902, 1903, 1904 Alumni : 1901, 1906, 1907

: 1901, 1906, 1907 Quilmes : 1908, 1912

: 1908, 1912 River Plate : 1914, 2016, 2017, 2019

: 1914, 2016, 2017, 2019 Racing : 1912, 1915, 2012

: 1912, 1915, 2012 Boca Juniors : 1925, 1969, 2012, 2015, 2020, 2021

: 1925, 1969, 2012, 2015, 2020, 2021 Independiente : 1914, 1916, 1917, 1926, 1936, 2017

: 1914, 1916, 1917, 1926, 1936, 2017 Estudiantes de La Plata : 1913

: 1913 Huracán : 1913, 1920, 1925, 1942

: 1913, 1920, 1925, 1942 Banfield : 1920

: 1920 Sportivo Barracas : 1921

: 1921 Nueva Chicago : 1921

: 1921 Argentino de Quilmes : 1922

: 1922 Platense : 1926

: 1926 San Lorenzo : 1942

: 1942 Vélez Sarsfield : 1959, 1967

: 1959, 1967 Chacarita Juniors : 1966

: 1966 Central Córdoba (Rosario) : 2019

: 2019 Talleres de Córdoba : 2020

: 2020 Patronato : 2022

: 2022 Estudiantes (BA): 2024

Otras Copas Nacionales relevantes

Además de la Copa Argentina, el fútbol local tuvo varias competencias paralelas que entregaron títulos oficiales.

Copa de Competencia Jockey Club Campeones: Racing (1912, 1913, 1914, 1915), River (1914), Boca (1925), Independiente (1917, 1926), Estudiantes LP (1914), Huracán (1917, 1921, 1922), San Lorenzo (1920), Sportivo Barracas (1924), Platense (1921), Gimnasia LP (1921), Nueva Chicago (1925), Argentino de Quilmes (1922).

Copa Beccar Varela Ganadores destacados: Racing (1922, 1923, 1925), Boca (1925), Independiente (1926), River (1932), Lanús (1933), Ferro (1934).

Copa Ibarguren Este trofeo enfrentaba al campeón de Primera División contra el de la Copa Argentina. River lo ganó en 1914, 1916, 1917, 1920 y 1937; Racing en 1913, 1914, 1915, 1916 y 1918; Boca en 1919, 1925 y 1944; Independiente en 1926.

Copa Campeonato (1913-1936) Fue otra de las competencias oficiales. Entre sus ganadores figuran Racing (1913, 1914, 1915, 1917, 1919), Boca (1925, 1926), River (1932) y San Lorenzo (1924, 1927, 1936), entre otros.

La era moderna (2011 en adelante) Desde el regreso de la Copa Argentina en 2011-12, el torneo se consolidó como el segundo certamen en importancia después de la Liga. Boca y River dominan el palmarés reciente, pero también hubo espacio para sorpresas: Central Córdoba de Rosario levantó el trofeo en 2019 ante River, Talleres lo hizo en 2020 y Patronato en 2022, en lo que fue uno de los títulos más emotivos de los últimos años. En 2024, Estudiantes de Buenos Aires dio la gran sorpresa al vencer en la final a Boca Juniors.

¿Qué significa ganar una Copa Nacional? Más allá del trofeo, estos títulos otorgan un lugar en la historia y, en muchos casos, la clasificación a la Copa Libertadores o Sudamericana. Para los clubes del ascenso o del interior, representa la posibilidad de medirse de igual a igual con los grandes y, muchas veces, dar el batacazo.

Vayamos a la planilla: desde 1900 hasta 2024 se disputaron más de 60 ediciones entre todas las copas nacionales. Boca Juniors y Racing lideran el conteo histórico si se suman todas las competencias oficiales, seguidos muy de cerca por River e Independiente. Pero si solo se mira la Copa Argentina vigente, Boca tiene seis títulos y River cuatro, lo que los ubica como los más ganadores de la era moderna.

El marcador dice que hay ganadores y perdedores, pero la cancha siempre cuenta otra historia: finales definidas por penales, partidos suspendidos por incidentes, equipos del Federal A que llegaron a semis y pibes que se consagraron en una noche mágica. Eso es lo que hace grande a las Copas Nacionales.

Próxima edición La Copa Argentina 2025 ya tiene a varios equipos del ascenso y de la Primera División inscriptos. Como siempre, la ilusión está abierta para todos. Porque en una copa todo puede pasar, y esa es la belleza que se mantiene intacta desde 1900 hasta hoy.