Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Clausura 2025

Después de la última fecha del Grupo B, los equipos ya saben su ubicación exacta de cara a las instancias decisivas del Clausura 2025 de la Liga Profesional. Repasamos la clasificación completa con puntos, goles y posiciones definitivas.

Tras completarse la última jornada del Grupo B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, la tabla de posiciones ya define los cruces y las expectativas para las fases siguientes. El panorama muestra claros dominadores, pero también sorpresas y equipos que deberán remar desde atrás si quieren seguir con chances de título.

En la cima del grupo se consolidó River Plate, que sumó los puntos necesarios para quedar como líder indiscutido. Con 21 unidades, el Millonario llega con ventaja al cierre de esta etapa y se perfila como uno de los grandes candidatos al trofeo del Clausura. Detrás aparece Boca Juniors, que acumuló 18 puntos y mantiene la ilusión intacta, aunque la diferencia de dos unidades obliga al Xeneize a no fallar en las próximas rondas.

Más atrás se ubica Independiente, con 16 puntos, seguido de cerca por Racing Club que llegó a 15. Ambos equipos llegan con chances matemáticas de pelear arriba, pero deberán mejorar su consistencia si quieren inquietar a los dos grandes. San Lorenzo cerró la zona de los que pelean por los primeros puestos con 14 puntos, en una campaña irregular pero con destellos de buen fútbol.

En la mitad de tabla se encuentran Estudiantes de La Plata (13 puntos), Vélez Sarsfield (12) y Talleres de Córdoba (11). El Pincha y el Fortín mostraron altibajos durante el torneo, mientras que la T cordobesa, representante federal del grupo, dejó una imagen aceptable pero deberá sumar de a tres en las fechas decisivas para no quedar relegada.

Más abajo aparecen Huracán (10 puntos), Lanús (9) y Godoy Cruz (8). El Tomba mendocino, otro equipo del interior, supo sumar puntos clave pero le costó convertir y eso lo dejó en zona media-baja. Cierran la tabla Unión de Santa Fe (7 puntos), Central Córdoba (6) y Belgrano (5), que deberán pelear por evitar el fondo y mejorar su imagen de cara al próximo certamen.

La diferencia de goles también juega un rol importante en esta tabla: River tiene +12, Boca +9 y el resto se reparte entre números más modestos. Esto puede resultar clave en caso de empates en puntos en instancias eliminatorias.

Con esta clasificación definida, los equipos del Grupo B ya piensan en los cruces que se vienen. River y Boca aparecen como los grandes favoritos, pero en el fútbol argentino nada está escrito hasta el pitazo final. La mirada ahora está puesta en la próxima fase, donde cada punto y cada gol valdrán el doble.