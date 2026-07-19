El gesto de Enzo Fernández con las inferiores de River: donó 25 mil dólares

El mediocampista del Chelsea y la Selección argentina envió una importante donación económica a las divisiones inferiores de River Plate para ayudar con los viáticos de los juveniles que viajan a Buenos Aires desde el interior del país.

El mediocampista Enzo Fernández, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, volvió a demostrar su vínculo con River Plate con un gesto que se conoció en las últimas horas.

Según informó el sitio Bolavip, el actual jugador del Chelsea donó 25 mil dólares para colaborar con los viáticos de los chicos de las divisiones inferiores que llegan desde el interior del país para sumarse a las categorías formativas del club de Núñez.

La donación se canalizó a través de la Fundación River Plate y se destinará específicamente a cubrir gastos de traslado, alojamiento y alimentación de juveniles que, sin este tipo de ayuda, tendrían dificultades para mantenerse en Buenos Aires mientras entrenan y compiten.

Desde el club destacaron que se trata de un aporte clave para sostener el trabajo de las inferiores, uno de los pilares históricos de River. Enzo Fernández surgió precisamente de esas divisiones: llegó al club a los seis años desde San Martín de San Juan y debutó en Primera en 2019 de la mano de Marcelo Gallardo.

"Es un gesto enorme de un pibe que nunca se olvidó de dónde viene", comentaron desde el entorno de las formativas. Fernández ya había realizado otras colaboraciones con River y con su ciudad natal, pero esta vez el foco está puesto en los más chicos del club que lo vio crecer.

El ex volante de Defensa y Justicia y Benfica se encuentra actualmente en plena temporada con el Chelsea, donde es una pieza clave en el mediocampo de Enzo Maresca. A nivel selección, sigue siendo convocado por Lionel Scaloni y forma parte del plantel que disputará las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Este tipo de acciones no son aisladas en el fútbol argentino. Varios jugadores que llegaron a Europa suelen devolver parte de su éxito a los clubes que los formaron, ya sea con donaciones, la construcción de instalaciones o el apoyo a las escuelas de fútbol barriales.

En el caso de Enzo, el lazo con River sigue intacto. Pese a que su pase al Benfica y luego al Chelsea generó ruido en su momento, nunca rompió el vínculo emocional con la institución. De hecho, cada vez que viaja a la Argentina suele pasar por el predio de Ezeiza o por el Monumental.

Desde la Fundación River confirmaron la recepción del dinero y adelantaron que se usará de manera transparente, con rendición de cuentas a los donantes y al club. Para muchos padres de juveniles, este aporte significa la diferencia entre que sus hijos puedan seguir entrenando o tengan que volver a sus provincias.

El fútbol, más allá de los millones que mueven los pases internacionales, sigue teniendo estas historias que recuerdan que, en el fondo, todo empieza en las canchitas de las inferiores y en el sacrificio de los pibes que sueñan con llegar a Primera.