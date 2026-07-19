La alarma en la Selección por las noticias sobre Dibu Martínez en Inglaterra

Reportes británicos indican que el arquero de la Selección Argentina sufre molestias musculares y podría perderse partidos clave del Aston Villa. El cuerpo técnico de Scaloni sigue el caso de cerca.

Las alarmas se encendieron en el cuerpo técnico de la Selección Argentina luego de que medios ingleses informaran que Emiliano 'Dibu' Martínez arrastra una molestia muscular que lo tiene entre algodones en el Aston Villa.

Según reportes de la prensa británica, el arquero rosarino no estaría en condiciones de ser titular este fin de semana en la Premier League, y su presencia en los próximos compromisos de la Premier y la Conference League está en duda. El técnico Unai Emery lo maneja con precaución para evitar una lesión mayor.

Desde el entorno de la Selección, donde se prepara la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, siguen el tema minuto a minuto. Scaloni y su staff ya pidieron informes médicos detallados al club inglés, porque el Dibu es pieza insustituible en la portería albiceleste.

La molestia, según los primeros partes, sería en la zona isquiotibial de la pierna derecha, la misma que ya lo había complicado hace algunos meses. En Inglaterra se habla de “precaución” más que de una lesión grave, pero en el fútbol argentino se sabe que cualquier problema muscular de un jugador clave genera ruido.

El propio Dibu, que viene de un semestre exigente con el Villa y con la Selección, acumula una alta carga de minutos. En la Premier lleva más de 2.000 minutos jugados esta temporada y, aunque su rendimiento sigue siendo de élite, el cuerpo no es de hierro.

Desde el predio de Ezeiza ya se empezaron a barajar escenarios. Si la molestia se confirma como algo que requiera varias semanas de recuperación, Gerónimo Rulli y Franco Armani pasarían a ser las alternativas naturales. Pero nadie en el cuerpo técnico quiere perder al Dibu en esta ventana de Eliminatorias, donde Argentina enfrenta a rivales directos en la pelea por el Mundial 2026.

En Boedo, como le gusta decir al cronista de cancha, se sabe que el fútbol no espera. El Dibu ya demostró que puede jugar con dolor —lo hizo en Qatar 2022— pero también es cierto que hay que cuidarlo. Porque un arquero que ataja penales como él no aparece todos los días.

Por ahora, el parte es de cautela. El Aston Villa no dio un comunicado oficial, pero las versiones que llegan desde Birmingham son claras: Martínez no entrenó a la par del plantel y se lo ve haciendo trabajos diferenciados. En las próximas 48 horas se espera mayor claridad.

La Selección, mientras tanto, espera. Scaloni ya demostró que no arriesga a sus referentes si el parte médico no es favorable. El Dibu sabe que la celeste y blanca lo necesita sano. Y el país entero, también.

Vayamos a la planilla: cuando un arquero de su jerarquía se pierde, no solo se pierde un atajador; se pierde una personalidad que ordena la última línea y que, en los momentos clave, se transforma en el once jugador. Ojalá sea solo un susto.