Thiago Pizzini Paz, el cordobés de 16 años que sueña con el top 10 en el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas

El joven nadador de Córdoba integrará la selección argentina en el primer Mundial Juvenil de la disciplina que se disputará en el país. Busca meterse entre los diez mejores del mundo.

Thiago Pizzini Paz tiene 16 años, es cordobés y ya se prepara para representar a la Argentina en el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas, que por primera vez se realizará en nuestro país.

El joven nadador fue convocado para formar parte de la selección nacional que competirá en la cita mundialista. En diálogo con los medios, Thiago expresó su objetivo claro: “Busco meterme en el top 10”.

La competencia marcará un hito para la natación argentina, al ser la primera edición juvenil de aguas abiertas organizada en territorio nacional. Esto genera una motivación extra para los deportistas locales, que contarán con el apoyo del público cordobés y argentino.

Pizzini Paz entrena desde hace años en Córdoba y ha demostrado un progreso constante en la disciplina, que combina resistencia, estrategia y capacidad para nadar en aguas abiertas como ríos, lagos o mar. Su convocatoria al equipo nacional refleja el nivel alcanzado y el trabajo que viene realizando con su equipo técnico.

“Es un sueño estar representando al país en un Mundial en casa. Voy a dar todo para terminar entre los diez mejores”, afirmó el cordobés, quien ya se encuentra en la etapa final de preparación.

La presencia de Thiago en la selección juvenil también destaca el talento que surge desde el interior del país. Córdoba, con su tradición en natación y deportes acuáticos, aporta al equipo nacional un atleta con proyección internacional.

Desde la Federación Argentina de Natación se valoró la inclusión de jóvenes como Pizzini Paz, que representan el futuro de la disciplina en aguas abiertas. El evento, cuyas fechas y sedes exactas se confirmarán en los próximos días, promete ser una gran fiesta del deporte acuático.

Para el pibe de 16 años, este Mundial no es solo una competencia: es la oportunidad de medir su nivel contra los mejores del mundo y, de paso, inspirar a otros jóvenes cordobeses que sueñan con seguir sus pasos.

Según informó Hoy Día, el cordobés ya se ilusiona con una actuación destacada en lo que será su gran desafío de la temporada 2026.