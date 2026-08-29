Clásico cordobés: Talleres y Belgrano ya tienen fecha y hora confirmadas

La Liga Profesional oficializó el cronograma del Clausura 2026 y el duelo entre Talleres y Belgrano se jugará en el Kempes con día y horario definidos. El clásico se suma a una programación cargada para los equipos cordobeses.

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este sábado la programación oficial de las fechas 6, 7 y 8 del Torneo Clausura 2026 y, como era esperado, incluyó el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano.

El partido se disputará el domingo 13 de septiembre a las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje aún por designar. La confirmación llega después de varias semanas de expectativa y cierra uno de los interrogantes más importantes para el fútbol provincial en lo que resta del año.

Talleres, que viene de pelear arriba en el certamen, recibirá a un Belgrano que busca recomponer su rendimiento tras un arranque irregular. El Kempes, como viene siendo habitual en los últimos años, será el escenario neutral que albergará el cruce de mayor rivalidad en Córdoba.

Según los datos de Opta que maneja el equipo de estadísticas de la Liga, en los últimos cinco clásicos jugados en el Kempes el local (quien ejerza de local) ganó tres veces, empataron uno y el otro equipo se llevó la victoria restante. Pero más allá de los números, el partido siempre tiene una carga emocional que supera cualquier planilla.

Vayamos a la planilla: ambos equipos llegan con calendarios apretados por la doble competencia, ya que Talleres también está comprometido en copas internacionales y Belgrano busca estabilizarse en la tabla. El clásico llega en la fecha 7 del Clausura, lo que le da un peso extra porque define posiciones de mitad de tabla hacia arriba.

Desde el lado albiazul, el técnico buscará cortar una racha negativa en los clásicos recientes, mientras que la barra de Talleres ya empieza a palpitar el duelo con la expectativa habitual. El partido se jugará con público de ambos equipos, según lo dispuesto por las autoridades de seguridad provincial.

La confirmación de la fecha y hora permite a los hinchas organizar su agenda y a los dos planteles planificar la semana previa con mayor precisión. No es un dato menor: en un calendario saturado, saber con exactitud cuándo se juega el partido más importante del semestre cambia la forma de preparar el resto de los compromisos.

Este clásico cordobés se suma a otros cruces de relevancia provincial que también fueron programados en las próximas fechas, lo que confirma que el fútbol de Córdoba sigue teniendo un peso específico dentro del mapa de la Liga Profesional.

Fuente: CBA24N