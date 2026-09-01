Instituto reafirmó su fortaleza de local, derrotó 1-0 a San Lorenzo y volvió a la punta

La Gloria superó la baja de Álex Luna, ganó por la mínima en Alta Córdoba con gol de Giuliano Cerato y alcanzó los 16 puntos para liderar la Zona A de la Liga Profesional.

Instituto de Córdoba volvió a demostrar por qué Alta Córdoba es un fortín inexpugnable. En un partido cerrado y de bajo vuelo futbolístico, La Gloria derrotó 1-0 a San Lorenzo de Almagro y regresó a la cima de la Zona A de la Liga Profesional, con 16 puntos.

El único tanto del encuentro llegó a los 28 minutos del primer tiempo y fue obra de Giuliano Cerato. El defensor, que se proyectó por el sector derecho, recibió un centro preciso y definió con un remate seco que dejó sin chances al arquero Augusto Batalla. Fue su segundo gol en el campeonato y, una vez más, un central albirrojo apareció para destrabar un partido trabado.

La ausencia de Álex Luna, una de las figuras del equipo dirigido por Diego Dabove, se sintió en la generación de juego. Sin su socio creativo, Instituto apostó a la solidez defensiva y a la velocidad de los laterales. La primera mitad fue de dominio alternado, aunque el local siempre pareció más cerca del gol.

En el complemento, San Lorenzo intentó emparejar la historia con mayor posesión, pero careció de profundidad y claridad en los últimos metros. El Ciclón, que venía de una serie irregular, no logró inquietar de manera constante al arco defendido por Manuel Roffo.

Vayamos a la planilla: Instituto controló mejor los duelos en el mediocampo y ganó la mayoría de los balones divididos, aunque la estadística de expected goals quedó pareja, lo que habla de un partido definido más por la eficacia que por el dominio abrumador. Cerato fue, además, uno de los mejores en cancha, completando un partido casi perfecto en marca y proyección.

Con esta victoria, Instituto acumula cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones como local y se consolida como uno de los equipos más difíciles de vencer en su estadio. El triunfo le permite volver a la punta de su zona, superando a rivales directos que no sumaron en esta fecha.

El equipo cordobés, que mantiene una campaña sólida más allá de los altibajos, ahora mira con atención la tabla general y los promedios, sabiendo que cada punto vale doble en un campeonato tan parejo.

El marcador dice 1-0, pero la cancha dejó claro que La Gloria está construida sobre una base defensiva firme y un grupo que sabe sufrir y capitalizar las ocasiones. No fue el mejor partido del torneo, pero sí uno de los más valiosos por el contexto y el rival.

Fuente: Hoy Día