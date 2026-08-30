Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres

El ex DT de la Selección argentina se va del Matador tras apenas una victoria en siete fechas. Anoche el equipo igualó 0-0 ante Central Córdoba en el Kempes.

Jorge Sampaoli dejó de ser el director técnico de Talleres de Córdoba, según confirmó el club este domingo 30 de agosto de 2026.

El entrenador, que había llegado a barrio Jardín con gran expectativa tras su paso por la Selección argentina, cerró su ciclo con apenas un triunfo en siete fechas del Torneo Apertura. Anoche, el Matador igualó sin goles ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Mario Alberto Kempes, resultado que terminó de sellar su salida.

La dirigencia de Talleres tomó la decisión después de un arranque irregular en el que el equipo acumuló una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Si bien el conjunto albiazul mostró en algunos tramos buen manejo de pelota, le faltó profundidad y efectividad, algo que terminó pesando en la balanza.

Sampaoli, de 66 años, había asumido el cargo en junio de este año con la misión de devolverle al club la competitividad en la Copa de la Liga y en el campeonato local. Sin embargo, los resultados no acompañaron y la presión de la hinchada, sumada a un plantel que no terminó de engranar con su idea de juego, aceleraron el final de su ciclo.

Desde el club aún no se confirmó quién será el reemplazante, aunque ya circulan nombres de entrenadores con perfil de experiencia en el fútbol argentino. La prioridad de la dirigencia es cerrar la vacante lo antes posible para que el nuevo técnico pueda trabajar con el plantel de cara a las próximas fechas.

Talleres acumula 5 puntos en lo que va del torneo y se ubica en la parte baja de la tabla, lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales. La salida de Sampaoli busca ser un sacudón para revertir el presente.

El técnico se despidió del plantel esta mañana en el predio de Los Talares. Según trascendió, la rescisión del contrato se hizo de común acuerdo y sin mayores conflictos económicos, algo que facilitó la salida rápida.

Fuente: Perfil