Talleres arranca una nueva etapa con Carboni y los Acosta como interinos ante San Lorenzo

Ezequiel Carboni junto a Rodrigo y Lautaro Acosta comandarán al primer equipo de Talleres de manera interina. El debut será este sábado cuando la T visite a San Lorenzo por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

Talleres de Córdoba inicia una nueva etapa tras la salida de su anterior cuerpo técnico. Ezequiel Carboni, acompañado por los hermanos Rodrigo y Lautaro Acosta, asumirá de forma interina la dirección del primer equipo albiazul.

El debut de este trío se producirá el sábado 5 de septiembre cuando la “T” visite a San Lorenzo en el Bajo Flores, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido representa un desafío complejo ante un rival que también transita un momento de reconfiguración.

Carboni, con vasta experiencia como jugador y entrenador en el fútbol argentino e italiano, ya conoce la institución de Barrio Jardín. Los Acosta, por su parte, aportan frescura y conocimiento del plantel, ya que han trabajado en las divisiones formativas. La dirigencia optó por esta solución interna para evitar un interinato vacío mientras se define el nuevo técnico definitivo.

Desde el punto de vista táctico, se espera que el equipo mantenga la base de presión alta y salida limpia que caracterizó al conjunto en los últimos torneos, aunque con los matices que cada entrenador imprime. El plantel, que ya regresó a los entrenamientos, mostró buena predisposición en las primeras prácticas bajo las órdenes de los nuevos interinos.

El historial entre Talleres y San Lorenzo en Primera División favorece levemente al Ciclón, pero la “T” ha logrado resultados importantes en el Nuevo Gasómetro en las últimas temporadas. Para este encuentro, el equipo cordobés buscará sumar de visitante y comenzar el Clausura con el pie derecho.

Vayamos a la planilla: el rendimiento de Talleres en los últimos duelos fuera de casa muestra una mejora en la solidez defensiva, aunque la conversión sigue siendo un punto a resolver. Carboni y los Acosta tendrán la misión de inyectar confianza rápida en un grupo que viene de cerrar un semestre exigente.

El marcador dirá una cosa, pero la cancha otra: el verdadero valor de este interinato se medirá no solo en el resultado del sábado, sino en cómo el equipo responde a la transición. Para el hincha de Talleres, este partido marca el comienzo de un nuevo ciclo que, según se espera, culmine con la designación de un entrenador estable antes de las próximas semanas.

Según informó Hoy Día, la decisión fue tomada en las últimas horas tras las reuniones entre la dirigencia y el plantel. El club mantiene reserva sobre los nombres que suenan para el cargo permanente, aunque trascendió que las negociaciones avanzan en paralelo con el armado del plantel para el segundo semestre.

No es magia: es laburo. Carboni y los Acosta deberán transmitir en pocos días lo que otros tardan meses en lograr. El fútbol argentino no perdona los procesos largos cuando la tabla aprieta, y el Clausura ya empieza a jugarse desde la primera jornada.