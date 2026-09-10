Tercer triunfo al hilo de Las Panteras: invictas y a un paso del Mundial

El seleccionado argentino de voley femenino venció en sets corridos y se mantiene invicto en el Sudamericano. Con este resultado, el equipo de Facundo Morando quedó muy cerca de clasificar al Mundial.

Las Panteras sumaron su tercer triunfo consecutivo y se afianzan como líderes invictas del Sudamericano de voley femenino. El equipo dirigido por Facundo Morando volvió a ganar en sets corridos y dejó una imagen sólida que ilusiona de cara a la clasificación al Mundial.

El seleccionado argentino se impuso con autoridad en su último compromiso y acumula tres victorias sin ceder sets en el certamen. Este resultado lo ubica en lo más alto de la tabla y lo deja a un paso de asegurar su boleto a la cita mundialista, uno de los grandes objetivos del ciclo.

Con este triunfo, Las Panteras no solo mantienen el invicto sino que también demuestran consistencia tanto en ataque como en defensa. El equipo supo imponer su ritmo desde el inicio de cada set y capitalizó los errores del rival, algo que se repitió en los tres partidos disputados hasta el momento.

Facundo Morando, el entrenador del seleccionado, ha logrado armar un grupo compacto que combina experiencia con juventud. En este Sudamericano varias jugadoras han tenido un rol protagónico, destacándose en bloqueo y en la recepción, aspectos clave para mantener la ventaja en el marcador.

El camino hacia el Mundial pasa por seguir sumando victorias o, en su defecto, asegurar los puntos necesarios según el reglamento del torneo. Con la performance actual, Argentina se perfila como uno de los grandes candidatos a quedarse con uno de los cupos que otorga la competencia continental.

Más allá del resultado, lo que más ilusiona es la sensación de equipo que transmite Las Panteras. Cada jugadora sabe cuál es su rol y el compromiso con la camiseta se nota en cada rotación. Eso, sumado al buen momento individual de varias piezas, genera optimismo de cara a lo que viene.

El torneo aún tiene varios partidos por delante, pero la ventaja obtenida en estas primeras fechas permite al cuerpo técnico planificar con mayor tranquilidad los encuentros restantes. Mantener el nivel y evitar lesiones será clave para cerrar la clasificación lo antes posible.

Las Panteras vuelven a ilusionar a todo el voley argentino. Después de años de crecimiento sostenido, este equipo se encuentra ante una gran oportunidad de volver a una cita mundial y lo está aprovechando con madurez y convicción.