Las Panteras le ganaron a Colombia en el tiebreak y siguen firmes en el torneo

La Selección argentina femenina de vóley se impuso 3-2 ante Colombia por la segunda fecha del certamen continental y mantiene viva la chance de clasificar a Los Ángeles 2028.

La Selección argentina femenina de vóley, conocida como Las Panteras, sumó su segundo triunfo en el torneo continental y se mantiene como una de las firmes candidatas a clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En un partido que se extendió hasta el tiebreak, Argentina venció a Colombia por 3-2 en la segunda fecha de la competencia. El equipo nacional mostró garra y mejoró notablemente su rendimiento a medida que avanzaba el encuentro, especialmente en los sets decisivos.

El desarrollo del partido fue cambiante. Colombia sorprendió en el arranque y se llevó el primer set, pero Las Panteras reaccionaron con solidez y empataron el marcador. El tercer parcial volvió a caer del lado de las visitantes, lo que obligó a Argentina a jugarse todo en los dos sets restantes. Ahí apareció la jerarquía del equipo nacional: ganó el cuarto set con autoridad y dominó el tiebreak para sellar la victoria.

Vayamos a la planilla: Argentina dominó en ataque y bloqueo durante los momentos clave, aunque cometió algunos errores no forzados en el inicio que le permitieron a Colombia tomar confianza. El tiebreak fue el reflejo de lo que fue el partido: intensidad, concentración y una clara mejora en la recepción que terminó siendo clave.

El triunfo mantiene intactas las ilusiones de Las Panteras en la búsqueda de un lugar en Los Ángeles 2028. Con este resultado, el equipo argentino se ubica en una posición expectante en la tabla de posiciones del certamen, donde cada punto vale oro de cara a la clasificación olímpica.

Más allá del resultado, lo que dejó el encuentro fue la confirmación de que este grupo tiene carácter. Volver de un 1-2 en contra ante un rival que planteó un juego incómodo habla de la madurez que viene ganando el equipo en los últimos ciclos.

Ahora el foco está puesto en los próximos compromisos. El calendario es exigente y no permite distracciones: cada partido será una final si el objetivo sigue siendo pelear por un cupo olímpico.

Las Panteras demostraron una vez más que, cuando el partido se pone caliente, saben responder. Y en un torneo donde los detalles marcan la diferencia, esa capacidad de reacción puede ser la clave para seguir soñando con Los Ángeles 2028.