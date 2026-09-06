Talleres no logra salir del fondo y De Felippe aseguró: “Esto va a cambiar”

El DT se estrenó con derrota 1-0 ante San Lorenzo en el debut. Valoró la actitud del equipo pese a jugar con uno menos durante gran parte del partido.

Córdoba, 6 de septiembre de 2026. Talleres sigue sin poder despegar en la tabla de posiciones y sumó una nueva derrota que lo mantiene en el fondo de la tabla. En su estreno al frente del equipo, Hernán De Felippe vio cómo su plantel caía 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en un partido donde la actitud fue el punto más rescatable según el propio técnico.

El gol de San Lorenzo llegó en el segundo tiempo y dejó al Matador sin puntos una vez más. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción del equipo albiazul tras quedarse con diez jugadores por una expulsión. Lejos de bajar los brazos, Talleres fue en busca del empate con convicción, aunque le faltó precisión en los metros finales.

“Esto va a cambiar”, aseguró De Felippe en la conferencia de prensa posterior al encuentro. El entrenador valoró especialmente la “entrega y el carácter” que mostró el plantel para sobreponerse a la inferioridad numérica. “Vi un equipo que no se rindió, que compitió hasta el final a pesar de las circunstancias. Eso es lo que me llevo de este debut”, agregó.

El DT, que llegó a Talleres en medio de una racha negativa, sabe que el tiempo apremia. El equipo cordobés no logra salir de los últimos puestos y la presión crece tanto en el vestuario como entre los hinchas. De Felippe insistió en que el cambio de rumbo no será inmediato pero sí inevitable si se mantiene la intensidad que vio en el partido de ayer.

“El fútbol argentino es así, duro y exigente. Hay que seguir trabajando, corrigiendo detalles y fortaleciendo lo que venimos haciendo. La actitud está, ahora falta que se traduzca en resultados”, explicó el entrenador, quien evitó entrar en detalles tácticos profundos pero dejó en claro que confía en el grupo.

Desde el lado institucional, en Talleres reconocen que el arranque de De Felippe era complicado y que el calendario no ayuda. El próximo compromiso ya se asoma en el horizonte y el cuerpo técnico ya trabaja en la recuperación física y anímica del plantel.

La derrota ante San Lorenzo dejó sensaciones encontradas: por un lado, la continuidad de los problemas que mantienen al equipo en el fondo; por el otro, una base de esfuerzo y compromiso que el nuevo DT promete capitalizar. “Esto va a cambiar”, repitió De Felippe antes de cerrar la rueda de prensa. En Boedo se escuchó como una promesa; en Córdoba, como una necesidad urgente.