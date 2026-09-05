Cerúndolo dio vuelta un partidazo ante Fritz y está en octavos del US Open

El argentino levantó dos sets en contra frente al local Taylor Fritz y se impuso en cinco sets en el Arthur Ashe Stadium. Con este triunfo, Francisco Cerúndolo avanza a los octavos de final del US Open 2026.

Francisco Cerúndolo protagonizó una de las remontadas más memorables de esta edición del US Open. El tenista argentino, que arrancó el partido con dificultades ante el estadounidense Taylor Fritz, logró dar vuelta el marcador y se impuso por 3-6, 7-6 (7-1), 6-7 (5-7), 6-2 y 6-3 en un partidazo que se extendió por más de tres horas en el estadio Arthur Ashe.

El primer set fue dominado por el local, que aprovechó su potencia de saque y su agresividad desde el fondo para llevarse el parcial por 6-3. Cerúndolo, que venía de una buena performance en la previa, parecía algo impreciso con su revés y cometía errores no forzados que Fritz capitalizaba sin piedad.

Sin embargo, el rosarino, fiel a su estilo batallador, no se rindió. En el segundo set elevó su nivel, forzó el tie-break y lo ganó con autoridad por 7-1, mostrando una gran mejora en su juego de pies y en la calidad de sus golpes. Ese parcial fue clave para cambiar la inercia del encuentro.

El tercero volvió a ser parejo y se definió también en tie-break. Allí Fritz se impuso por 7-5 y el partido parecía inclinarse a favor del norteamericano, que contaba con el apoyo del público neoyorquino. Pero Cerúndolo mantuvo la calma y en el cuarto set elevó drásticamente su intensidad, quebrando en momentos oportunos para cerrarlo 6-2.

En el set decisivo, el argentino mostró su mejor versión. Con una derecha cada vez más profunda y un físico que le permitió sostener el ritmo, quebró el saque de Fritz y se llevó el parcial por 6-3, desatando la emoción de los hinchas argentinos presentes en el estadio y de los que seguían el partido desde el país.

Con esta victoria, Cerúndolo se clasifica a los octavos de final del último Grand Slam del año y se posiciona como una de las grandes esperanzas argentinas en el torneo. Su rival en la próxima ronda saldrá del cruce entre otros tenistas del cuadro superior.

Este triunfo no solo representa un salto importante en su carrera en superficie dura, sino que también demuestra su madurez mental para revertir situaciones complicadas en los escenarios más exigentes. Según los datos del partido, Cerúndolo mejoró notablemente su porcentaje de puntos ganados con el segundo saque y dominó los rallies largos en los sets finales.

El US Open 2026 sigue su curso con el argentino entre los 16 mejores del torneo, alimentando las expectativas de una buena semana en Nueva York.